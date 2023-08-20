https://sputniknews.com.tr/20230820/diyarbakirda-palayla-saldiri-1-olu-1-yarali-1074774622.html
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da palayla saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T13:39+0300
2023-08-20T13:39+0300
2023-08-20T13:39+0300
türkiye
diyarbakır
pala
saldırı
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Kadir S, Sadık İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir S. palayla 2 kişiye saldırdı. Sadık İ. olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, Sadık İ'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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diyarbakır, pala, saldırı
diyarbakır, pala, saldırı
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır'da palayla saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Kadir S, Sadık İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir S. palayla 2 kişiye saldırdı. Sadık İ. olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, Sadık İ'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.