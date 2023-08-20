https://sputniknews.com.tr/20230820/diyanetin-atasesi-ataturke-tesekkur-etmeliyiz-dedi-gorevden-alindi-haberine-yalanlama-1074782784.html

'Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı' haberine yalanlama

'Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı' haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) "Diyanet’in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı" haberinin gerçeği yansıtmadığını, haberle ilgili... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T21:46+0300

2023-08-20T21:46+0300

2023-08-20T22:14+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı

frankfurt

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB), görev için Almanya’nın Frankfurt’a gönderdiği Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım’ı, "Bu diyaneti kuran Atatürk’e teşekkür etmeliyiz" dediği için görevden aldığı iddia edildi.Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetenin yazılı nüshasında ve internet sitesinde, "Diyanet’in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı" başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı bir habere yer verildiği belirtildi.Almanya'da Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak üç yıl süreyle görevlendirilen ve bu görevine 6 Ağustos 2018'de başlayan Sıddık Yıldırım'ın görev süresinin 6 Ağustos 2021'de sona erdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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diyanet işleri başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı, frankfurt