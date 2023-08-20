'Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı' haberine yalanlama
21:46 20.08.2023 (güncellendi: 22:14 20.08.2023)
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
© AA
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) "Diyanet’in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı" haberinin gerçeği yansıtmadığını, haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB), görev için Almanya’nın Frankfurt’a gönderdiği Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım’ı, "Bu diyaneti kuran Atatürk’e teşekkür etmeliyiz" dediği için görevden aldığı iddia edildi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetenin yazılı nüshasında ve internet sitesinde, "Diyanet’in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı" başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı bir habere yer verildiği belirtildi.
BASIN AÇIKLAMASI— Diyanet (@diyanetbasin) August 20, 2023
Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi’nin, “Diyanet’in ataşesi 'Atatürk’e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı” başlığıyla yayınladığı yalan habere ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıkladı.https://t.co/Tj48WVi36r pic.twitter.com/7gENpJmDp6
Almanya'da Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak üç yıl süreyle görevlendirilen ve bu görevine 6 Ağustos 2018'de başlayan Sıddık Yıldırım'ın görev süresinin 6 Ağustos 2021'de sona erdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Akabinde Başkanlık makamı oluru ile görev süresi uzatılan Sıddık Yıldırım, 5 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yurt içi görevine dönmüştür. Görüldüğü üzere Sıddık Yıldırım'ın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ettiği gerekçesiyle ataşelik görevinden alındığı iddiası, tamamen yalandır. Yıldırım, yurt dışı görev süresinin sona ermesinin ardından vaiz olarak kurumumuz bünyesinde görevine devam etmektedir. Gazetenin yalan haberiyle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır."