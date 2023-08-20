https://sputniknews.com.tr/20230820/cumhurbaskani-erdogan-macaristanda-1074779415.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T17:12+0300

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türkiye

macaristan

viktor orban

türkiye

recep tayyip erdoğan

avrupa

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine geldiği Macaristan’da temaslarına başladı.Başkent Budapeşte’deki Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’ndan Karmelita Manastırı’na gelen Erdoğan burada Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü. Erdoğan ve Orban arasındaki toplantıda, ikili ilişkilerin tüm boyutları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmenin ardından Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyerek Karmelita Manastırı’nda gerçekleştirilecek Kuruluş Günü kutlamalarına katılacak.

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macaristan, viktor orban, türkiye, recep tayyip erdoğan, avrupa