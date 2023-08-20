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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T17:12+0300
2023-08-20T17:12+0300
2023-08-20T17:18+0300
türkiye
macaristan
viktor orban
türkiye
recep tayyip erdoğan
avrupa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine geldiği Macaristan’da temaslarına başladı.Başkent Budapeşte’deki Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’ndan Karmelita Manastırı’na gelen Erdoğan burada Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü. Erdoğan ve Orban arasındaki toplantıda, ikili ilişkilerin tüm boyutları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmenin ardından Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyerek Karmelita Manastırı’nda gerçekleştirilecek Kuruluş Günü kutlamalarına katılacak.
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macaristan, viktor orban, türkiye, recep tayyip erdoğan, avrupa
macaristan, viktor orban, türkiye, recep tayyip erdoğan, avrupa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile görüştü
17:12 20.08.2023 (güncellendi: 17:18 20.08.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine geldiği Macaristan’da temaslarına başladı.
Başkent Budapeşte’deki Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’ndan Karmelita Manastırı’na gelen Erdoğan burada Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.
Erdoğan ve Orban arasındaki toplantıda, ikili ilişkilerin tüm boyutları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmenin ardından Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyerek Karmelita Manastırı’nda gerçekleştirilecek Kuruluş Günü kutlamalarına katılacak.