https://sputniknews.com.tr/20230820/cumhurbaskani-erdogan-bugun-macaristana-gidiyor---1074771561.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T08:56+0300

2023-08-20T08:56+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

macaristan

viktor orban

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor.Ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

türkiye

macaristan

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