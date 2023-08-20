https://sputniknews.com.tr/20230820/cumhurbaskani-erdogan-bugun-macaristana-gidiyor---1074771561.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T08:56+0300
2023-08-20T08:56+0300
2023-08-20T08:57+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
macaristan
viktor orban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071936858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef955d47840d507c5f691ea5d6012265.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor.Ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
türkiye
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071936858_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_37d6bca4018adb59fe4ebc19985bd73a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erdoğan macaristana gidecek mi, erdoğanın bugünkü programı nedir, erdoğan orban görüşecek
erdoğan macaristana gidecek mi, erdoğanın bugünkü programı nedir, erdoğan orban görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor
08:56 20.08.2023 (güncellendi: 08:57 20.08.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Budapeşte'ye gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor.
Ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.