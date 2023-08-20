https://sputniknews.com.tr/20230820/cumhurbaskani-erdogan-basbakan-orbanin-daveti-uzerine-macaristana-hareket-etti-1074775029.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine katılmak üzere Macaristan'a hareket etti. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T14:17+0300
2023-08-20T14:17+0300
2023-08-20T14:20+0300
recep tayyip erdoğan
viktor orban
macaristan
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Macaristan'a hareket etti.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.
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recep tayyip erdoğan, viktor orban, macaristan
recep tayyip erdoğan, viktor orban, macaristan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a hareket etti
14:17 20.08.2023 (güncellendi: 14:20 20.08.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine katılmak üzere Macaristan'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Macaristan'a hareket etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.