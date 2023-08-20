https://sputniknews.com.tr/20230820/cumhurbaskani-erdogan-basbakan-orbanin-daveti-uzerine-macaristana-hareket-etti-1074775029.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine katılmak üzere Macaristan'a hareket etti. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T14:17+0300

2023-08-20T14:17+0300

2023-08-20T14:20+0300

recep tayyip erdoğan

viktor orban

macaristan

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Macaristan'a hareket etti.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, viktor orban, macaristan