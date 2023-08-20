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CHP'li Özel: İttifak meselesini seçime yakın bir zamana bırakmak lazım
CHP'li Özel: İttifak meselesini seçime yakın bir zamana bırakmak lazım
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi yapılabilecek ittifaklara ilişkin, "İttifak yapılacaksa onun bir iç hukukunun yazılıp, ona göre bir şey... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
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Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katıldı.Burada gelecek yıl gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, şunları kaydetti:
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li Özel: İttifak meselesini seçime yakın bir zamana bırakmak lazım

20:43 20.08.2023
© AA / Yusuf BöyükCHP Grup Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© AA / Yusuf Böyük
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesi yapılabilecek ittifaklara ilişkin, "İttifak yapılacaksa onun bir iç hukukunun yazılıp, ona göre bir şey alınacaksa, verilecekse, paylaşılacaksa gerçek sıkletler üzerinden tartıya çıkmak ve bunu öyle yapmak lazım" dedi.
Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katıldı.
Burada gelecek yıl gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, şunları kaydetti:
"Yüzde 50+1'lik siyaset, Türkiye'yi dikine kesen siyaseti dayatıyor. Bu da bizi ittifak siyasetine mahkum ediyor. Elbette 50+1 ile meşgul olacağız. Ama bunu yaparken birazcık seçime doğru bırakacağız. Çünkü bu seçimin ertesi günü başlayan ittifak meselesi seni birilerini kırmamak, birilerini karşına almamak, belli yerlerde bir başkasını kızdırmamak üzerinden kendi siyasetini üretememe, kendi siyasetini önerememe, kendi siyasetinde var olamama sonuçlarını doğruyor. O yüzden bence bundan sonra ittifak meselesini seçime yakın bir zamana bırakmak lazım. Orada hep beraber boksörlerin, güreşçilerin yaptığı gibi müsabakadan önce herkesin bir tartıya çıkması lazım. Hangi sıklet olduğunu, kaç kilo bastığını göstermesi lazım. Ondan sonra bir ittifak yapılacaksa onun bir iç hukukunun yazılıp, ona göre bir şey alınacaksa, verilecekse, paylaşılacaksa gerçek sıkletler üzerinden tartıya çıkmak ve bunu öyle yapmak lazım."
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