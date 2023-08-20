https://sputniknews.com.tr/20230820/chp-genel-baskan-yardimcisi-akin-agustos-ayindaki-zamlar-enflasyonu-daha-da-yukseltecek-1074773805.html
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: Ağustos ayındaki zamlar enflasyonu daha da yükseltecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: Ağustos ayındaki zamlar enflasyonu daha da yükseltecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıtın ulaşım ve nakliyede temel girdi kalemi olduğunu belirterek, akaryakıta yapılan zamların enflasyonu daha da... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T11:49+0300
2023-08-20T11:49+0300
2023-08-20T11:51+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
zam
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074770372_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b6bcd3aeedb3e01dbc1e92774802d20f.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yanlış ekonomi politikası nedeniyle arttığını belirtti.Benzin ve motorin fiyatının son üç ayda ikiye katlandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074770372_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_01bc080b139be9732bc952621f02cb98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, akaryakıt, zam, enflasyon
benzin, akaryakıt, zam, enflasyon
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: Ağustos ayındaki zamlar enflasyonu daha da yükseltecek
11:49 20.08.2023 (güncellendi: 11:51 20.08.2023) Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıtın ulaşım ve nakliyede temel girdi kalemi olduğunu belirterek, akaryakıta yapılan zamların enflasyonu daha da artıracağını bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yanlış ekonomi politikası nedeniyle arttığını belirtti.
Benzin ve motorin fiyatının son üç ayda ikiye katlandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:
"Mevcut ekonomik veriler bu artışın daha da süreceğini gösteriyor. Akaryakıt zamları, başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Üretim maliyetlerinin artması çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Başka bir deyişle akaryakıt zamları enflasyonda domino etkisi yaratacak. Akaryakıtın litre fiyatında yaklaşık 6 liralık artış temmuz ayında tarihi bir enflasyona neden olmuştu. Ağustos ayındaki zamlar enflasyonu daha da yükseltecek."