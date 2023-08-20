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https://sputniknews.com.tr/20230820/bu-kez-kiraci-degil-ev-sahibi-sokakta-kaldi-cikmasa-da-burada-kalmaya-devam-edecegim-1074777114.html
Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı: 'Çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim'
Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı: 'Çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim'
Karabük'te eşinden ayrılan bir kişi, 6 ay önce ihtar çektiği kiracısı evinden çıkmayınca sokakta kaldı. Ev sahibi, kiracısından evi boşaltmasını beklerken... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T16:17+0300
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kiracı
ev sahibi
apartman
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Karabük’te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca isimli adam, Soğuksu mahallesindeki dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti. Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan Kanca, önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı. Yüzde 60 engelli olan 59 yaşındaki Yılmaz Kanca 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, şunları anlattı:
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kiracı, ev sahibi , apartman, kanepe
kiracı, ev sahibi , apartman, kanepe

Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı: 'Çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim'

16:17 20.08.2023
© İHA / YASİN ERDEMEv sahibi sokakta kaldı
Ev sahibi sokakta kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© İHA / YASİN ERDEM
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Karabük'te eşinden ayrılan bir kişi, 6 ay önce ihtar çektiği kiracısı evinden çıkmayınca sokakta kaldı. Ev sahibi, kiracısından evi boşaltmasını beklerken apartman içine koyduğu koltukta kalıyor.
Karabük’te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca isimli adam, Soğuksu mahallesindeki dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti.
Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan Kanca, önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı.
Yüzde 60 engelli olan 59 yaşındaki Yılmaz Kanca 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, şunları anlattı:

“Soğuksu’da bulunan dairede oturan kiracıma 6 öncesinden noterden ihtar çekmeme rağmen kiracı çıkmamakta ısrar ediyor. Bu sistemin çarpıklığında ev sahibi dışarda kiracı içerde. 2 bin liraya bana ders veriyor. 6 Haziran’da boşandım ve o günden beri dışarı da kalıyorum. Arabamda ve zaman zaman kardeşlerime gidiyordum. Şimdi artık buraya getirdiğim koltukta kalmaya karar verdim. İster çıksın ister çıkmasın burada yaşayacağım. Tuvalet ihtiyacı için camiye giderken, yemek için kardeşlerime gidiyorum. Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim derdim kiracımın çıkması, evimde oturmak istiyorum. Çok zor oluyor. Kiracı çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim.”

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