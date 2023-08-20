Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı: 'Çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim'

“Soğuksu’da bulunan dairede oturan kiracıma 6 öncesinden noterden ihtar çekmeme rağmen kiracı çıkmamakta ısrar ediyor. Bu sistemin çarpıklığında ev sahibi dışarda kiracı içerde. 2 bin liraya bana ders veriyor. 6 Haziran’da boşandım ve o günden beri dışarı da kalıyorum. Arabamda ve zaman zaman kardeşlerime gidiyordum. Şimdi artık buraya getirdiğim koltukta kalmaya karar verdim. İster çıksın ister çıkmasın burada yaşayacağım. Tuvalet ihtiyacı için camiye giderken, yemek için kardeşlerime gidiyorum. Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim derdim kiracımın çıkması, evimde oturmak istiyorum. Çok zor oluyor. Kiracı çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim.”