https://sputniknews.com.tr/20230820/bu-kez-kiraci-degil-ev-sahibi-sokakta-kaldi-cikmasa-da-burada-kalmaya-devam-edecegim-1074777114.html
Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı: 'Çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim'
Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı: 'Çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim'
Karabük'te eşinden ayrılan bir kişi, 6 ay önce ihtar çektiği kiracısı evinden çıkmayınca sokakta kaldı. Ev sahibi, kiracısından evi boşaltmasını beklerken... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T16:17+0300
2023-08-20T16:17+0300
2023-08-20T16:17+0300
türkiye
kiracı
ev sahibi
apartman
kanepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/14/1074776957_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_9a3c50be670f30ed4937b807e4839328.jpg
Karabük’te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca isimli adam, Soğuksu mahallesindeki dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti. Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan Kanca, önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı. Yüzde 60 engelli olan 59 yaşındaki Yılmaz Kanca 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, şunları anlattı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/14/1074776957_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_e04c40e810f1f0a9311c3ff749bb4e14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kiracı, ev sahibi , apartman, kanepe
kiracı, ev sahibi , apartman, kanepe
Bu kez kiracı değil ev sahibi sokakta kaldı: 'Çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim'
Abone ol
Karabük'te eşinden ayrılan bir kişi, 6 ay önce ihtar çektiği kiracısı evinden çıkmayınca sokakta kaldı. Ev sahibi, kiracısından evi boşaltmasını beklerken apartman içine koyduğu koltukta kalıyor.
Karabük’te 3 ay önce eşinden boşanan Yılmaz Kanca isimli adam, Soğuksu mahallesindeki dairesine yerleşmek için 6 ay öncesinden kiracısına çıkması için noter üzerinden ihtar çekti.
Çektiği ihtara rağmen kiracısını evinden çıkaramayan Kanca, önce kendine ait araçta ardından ise kiracının kapısının önüne koyduğu koltukta yaşamaya başladı.
Yüzde 60 engelli olan 59 yaşındaki Yılmaz Kanca 3 ay önce eşinden ayrıldığını belirterek, şunları anlattı:
“Soğuksu’da bulunan dairede oturan kiracıma 6 öncesinden noterden ihtar çekmeme rağmen kiracı çıkmamakta ısrar ediyor. Bu sistemin çarpıklığında ev sahibi dışarda kiracı içerde. 2 bin liraya bana ders veriyor. 6 Haziran’da boşandım ve o günden beri dışarı da kalıyorum. Arabamda ve zaman zaman kardeşlerime gidiyordum. Şimdi artık buraya getirdiğim koltukta kalmaya karar verdim. İster çıksın ister çıkmasın burada yaşayacağım. Tuvalet ihtiyacı için camiye giderken, yemek için kardeşlerime gidiyorum. Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim derdim kiracımın çıkması, evimde oturmak istiyorum. Çok zor oluyor. Kiracı çıkmasa da burada kalmaya devam edeceğim.”