Belgorod Valisi: Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefini düşürdü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230820/belgorod-valisi-rus-hava-savunma-sistemleri-belgoroda-yaklasan-12-hava-hedefini-dusurdu-1074780064.html
Belgorod Valisi: Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefini düşürdü
Belgorod Valisi: Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefini düşürdü
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefinin düşürüldüğünü belirtti. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T17:39+0300
2023-08-20T17:39+0300
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna krizi
ukrayna
hava savunma
hava savunma sistemi
insansız araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055910456_0:0:3129:1761_1920x0_80_0_0_537d41c7f612b5ed53e8b4c25d1768cf.jpg
Vali Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bilgisini verdi.Gladkov, acil servislerin insansız hava araçlarının düşürülmesinin ‘sahada’ yol açtığı sonuçları netleştirdiğini aktardı.Rusya Savunma Bakanlığı ise Belgorod bölgesinin hava sahasında savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “20 Ağustos’ta, Moskova saati ile 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi iki İHA ile Rusya Federasyonu’ndaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. İnsansız hava araçları Rus hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca olay sonucu yaralanan olmadığı, tahribat oluşmadığı kaydedildi.Bir süre sonra bir açıklama daha yapan Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir İHA’nın daha düşürüldüğünü belirtti.Açıklamada, “20 Ağustos’ta, Moskova saati ile 14.40 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi bir İHA ile Rusya Federasyonu’ndaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. İnsansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” denildi.Açıklamaya göre olayda yaralanan olmadı, tahribat oluşmadı.Belgorod Valisi daha sonra güncel bilgileri paylaştı, buna göre Belgorod bölgesinin üzerinde 13.50-14.40 diliminde hava savunma sistemleri toplam 3 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055910456_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_102dfe95ed98ebc6788adb1a2facf37e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belgorod, ukrayna krizi, ukrayna, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız araç
belgorod, ukrayna krizi, ukrayna, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız araç

Belgorod Valisi: Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefini düşürdü

17:39 20.08.2023
© Sputnik / Anton Vergun / Multimedya arşivine gidinRoad sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov
Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Anton Vergun
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefinin düşürüldüğünü belirtti.
Vali Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bilgisini verdi.
Gladkov, acil servislerin insansız hava araçlarının düşürülmesinin ‘sahada’ yol açtığı sonuçları netleştirdiğini aktardı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Belgorod bölgesinin hava sahasında savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “20 Ağustos’ta, Moskova saati ile 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi iki İHA ile Rusya Federasyonu’ndaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. İnsansız hava araçları Rus hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca olay sonucu yaralanan olmadığı, tahribat oluşmadığı kaydedildi.
Bir süre sonra bir açıklama daha yapan Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir İHA’nın daha düşürüldüğünü belirtti.
Açıklamada, “20 Ağustos’ta, Moskova saati ile 14.40 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi bir İHA ile Rusya Federasyonu’ndaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. İnsansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” denildi.
Açıklamaya göre olayda yaralanan olmadı, tahribat oluşmadı.
Belgorod Valisi daha sonra güncel bilgileri paylaştı, buna göre Belgorod bölgesinin üzerinde 13.50-14.40 diliminde hava savunma sistemleri toplam 3 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала