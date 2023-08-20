https://sputniknews.com.tr/20230820/belgorod-valisi-rus-hava-savunma-sistemleri-belgoroda-yaklasan-12-hava-hedefini-dusurdu-1074780064.html

Belgorod Valisi: Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefini düşürdü

Belgorod Valisi: Rus hava savunma sistemleri Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefini düşürdü

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefinin düşürüldüğünü belirtti. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T17:39+0300

2023-08-20T17:39+0300

2023-08-20T17:39+0300

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insansız araç

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Vali Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod’a yaklaşan 12 hava hedefinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bilgisini verdi.Gladkov, acil servislerin insansız hava araçlarının düşürülmesinin ‘sahada’ yol açtığı sonuçları netleştirdiğini aktardı.Rusya Savunma Bakanlığı ise Belgorod bölgesinin hava sahasında savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “20 Ağustos’ta, Moskova saati ile 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi iki İHA ile Rusya Federasyonu’ndaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. İnsansız hava araçları Rus hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca olay sonucu yaralanan olmadığı, tahribat oluşmadığı kaydedildi.Bir süre sonra bir açıklama daha yapan Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir İHA’nın daha düşürüldüğünü belirtti.Açıklamada, “20 Ağustos’ta, Moskova saati ile 14.40 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi bir İHA ile Rusya Federasyonu’ndaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. İnsansız hava aracı Rus hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” denildi.Açıklamaya göre olayda yaralanan olmadı, tahribat oluşmadı.Belgorod Valisi daha sonra güncel bilgileri paylaştı, buna göre Belgorod bölgesinin üzerinde 13.50-14.40 diliminde hava savunma sistemleri toplam 3 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

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belgorod, ukrayna krizi, ukrayna, hava savunma, hava savunma sistemi, insansız araç