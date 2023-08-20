https://sputniknews.com.tr/20230820/bakan-tunc-cumhuriyetimizin-ikinci-yuzyili-dunyada-turkiye-yuzyili-olacak-onunde-kimse-duramayacak-1074771984.html

Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı dünyada Türkiye Yüzyılı olacak önünde kimse duramayacak

Bakan Tunç: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı dünyada Türkiye Yüzyılı olacak önünde kimse duramayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bunun önünde kimse duramayacak. Türkiye'nin... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T09:46+0300

2023-08-20T09:46+0300

2023-08-20T09:46+0300

türkiye yüzyılı

politika

yılmaz tunç

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073977892_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_844a07be43a3a309e3026681ef3955ce.jpg

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemiyle Türkiye Yüzyılı'na başladıklarını belirten Tunç, "Cumhuriyet'imizin yüzyılını geride bıraktık, şimdi ikinci yüzyıla başladık. İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bunun önünde kimse duramayacak. Türkiye'nin başarılarıyla milletimiz hep gurur duyacak" diye konuştu.Tunç, enerjide, savunma sanayisinde güçlü, bağımsız, ekonomide IMF'ye muhtaç olmayan bir Türkiye olarak yeni dönemin çok daha başarılı olacağını vurguladı.Ülkenin ve dünyanın salgınla çok sıkıntılı süreçleri geride bıraktığına, salgının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomiye etkilerde bulunduğuna işaret eden Tunç, şöyle devam etti:Tunç, önceliklerinin insan olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Yaşlılarımızı, engellilerimizi gözetmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı korumaya devam edeceğiz. Güçlü insan olacak ki güçlü aile olsun. Güçlü aile olursa güçlü toplum olur. İşte böyle birlik beraberliğimiz daha da güçlenir" ifadelerini kullandı.'Dünyada söz sahibi lider ülke olmaya devam edeceğiz'Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mesafeler aldıklarını anlatan Tunç, her engeli aşarak bugünlere geldiklerini aktardı.Yine insanı güçlendirecek politikalara devam edeceklerini ve istikrarlı bir şekilde ülkeyi kalkındırmayı sürdüreceklerini belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye yüzyılı, yılmaz tunç, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi