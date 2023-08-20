https://sputniknews.com.tr/20230820/bakan-bayraktar-ilk-kez-sinir-komsumuz-olmayan-bir-avrupa-ulkesine-dogalgaz-ihracati-yapacagiz-1074784018.html

Bakan Bayraktar: Sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz

Bakan Bayraktar: Sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Macar MVM şirketi arasında imzalanan... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T23:13+0300

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ekonomi

alparslan bayraktar

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

doğalgaz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.Bakan Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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2023

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Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz