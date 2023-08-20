https://sputniknews.com.tr/20230820/bakan-bayraktar-ilk-kez-sinir-komsumuz-olmayan-bir-avrupa-ulkesine-dogalgaz-ihracati-yapacagiz-1074784018.html
Bakan Bayraktar: Sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz
Bakan Bayraktar: Sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Macar MVM şirketi arasında imzalanan... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T23:13+0300
2023-08-20T23:13+0300
2023-08-21T00:35+0300
ekonomi
alparslan bayraktar
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
doğalgaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.Bakan Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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alparslan bayraktar, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz
alparslan bayraktar, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz
Bakan Bayraktar: Sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz
23:13 20.08.2023 (güncellendi: 00:35 21.08.2023) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Macar MVM şirketi arasında imzalanan anlaşmayla ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğalgaz ihracatı gerçekleştireceklerini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.
Bakan Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bugün BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğalgaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğalgaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa’nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor .