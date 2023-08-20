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İstanbul barajları alarm veriyor: 32.38 seviyelerine kadar geriledi
İstanbul barajları alarm veriyor: 32.38 seviyelerine kadar geriledi
İstanbul’daki barajların su seviyesi yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi. Barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T17:20+0300
2023-08-20T17:20+0300
2023-08-20T17:22+0300
multimedya
istanbul
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
baraj
kuraklık
fotoğraf
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фото, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, kuraklık, fotoğraf
фото, istanbul, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), baraj, kuraklık, fotoğraf
İstanbul barajları alarm veriyor: 32.38 seviyelerine kadar geriledi
17:20 20.08.2023 (güncellendi: 17:22 20.08.2023) Abone ol
İstanbul’daki barajların su seviyesi yüzde 32.38 seviyelerine kadar geriledi. Barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
Mega kent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü.
Mega kent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 seviyelerini gördü.
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.
Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32.38 olarak ölçüldü.
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi.
İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68.13 olan su seviyesi, bugün itibariyle 12.02 seviyelerine kadar geriledi.
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96'yı gördü.
Alibeyköy Barajında ise geçen yıl bugün 39.41 olan su seviyesi, bugün 14.96'yı gördü.
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi.
Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi.
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü.
Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü.
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.
Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.