https://sputniknews.com.tr/20230819/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-pilotlarin-f-16-egitimleri-basladi-1074770935.html

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Pilotların F-16 eğitimleri başladı

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Pilotların F-16 eğitimleri başladı

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukraynalı pilotların F-16 savaş jetleri eğitiminin başladığını bildirdi. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T23:40+0300

2023-08-19T23:40+0300

2023-08-19T23:40+0300

ukrayna krizi

aleksey reznikov

ukrayna krizi

f16

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Ukrayna’da yayın yapan ‘24’ televizyonunun aktardığı üzere Reznikov, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine ilişkin açıklamasında, “Eğitim başlamış bulunuyor” diye konuştu.Daha fazla ayrıntı vermekten kaçınan Reznikov, eğitmenlerin pilot, mühendis ve teknisyenlerin yeni becerileri nasıl algıladıklarını ve birbirleriyle nasıl etkileşim kurduklarını gördükleri zaman eğitimin sona erdiğini anons edeceklerini ifade etti.“Eğitim şeklinde geçen bu hazırlık dönemi, uçakların ne zaman elimizde olacağını ve en önemlisi de kaç uçak olacağını anlama projesini devam ettirmek için kullanılacak” diyen Reznikov, Ukrayna ordusunun F-16’ları kullanacağından emin olduğunu fakat bunun ne zaman olacağının henüz net olmadığını sözlerine ekledi.Daha önce ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Sputnik’e demecinde Washington'un Danimarka ve Hollanda'dan dördüncü nesil Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Kiev'e transferini onaylamaya karar verdiğini söylemişti. Beyaz Saray, pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra Ukrayna’nın üçüncü ülkelerden F-16 uçaklarını teslim alacağını doğrulamıştı.Diğer yandan ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James Hecker, F-16 savaş uçaklarının Rusya'nın müstahkem hava savunmasını delmesinin beklenmemesi gerektiğini ifade etmişti.

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aleksey reznikov, ukrayna krizi, f16