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Son şampiyon Galatasaray, ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı
Son şampiyon Galatasaray, ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yendi. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T23:48+0300
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galatasaray sk
trabzonspor
maç
spor
galatasaray
mauro icardi
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RAMS Park'ta 46 bin 295 seyirci önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Galatasaray Mücadelenin 23. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıda uzun süre oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, bu bölümde aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda Trabzonspor'un baskısı olsa da Icardi, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ilk haftasını 0-0 beraberlikle tamamladığı ligde ilk galibiyetini aldı.Sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise ilk kez yenildi.Icardi bıraktığı yerden devam ediyorGalatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerini atmaya devam ediyor.Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 24 Süper Lig müsabakasında 22 kez fileleri havalandıran Icardi, bu sezon 2. lig maçında ilk golünü attı. Maçın uzatma bölümünde bir gol daha bulan yıldız futbolcu, maçın skorunu belirledi.Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yendikleri karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki santrfor, üst üste 2 müsabakada fileleri havalandırmayı başardı.Mauro Icardi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzospor ile yapılan maçları boş geçmedi.Arjantinli futbolcu, geçen sezon ikişer Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde forma giyerken, Trabzonspor'a karşı da tek maçta oynadı. Söz konusu maçların tamamında ağları havalandıran yıldız golcü, siyah-beyazlılara 3, sarı-lacivertlilere 2, bordo-mavililere de 1 gol attı.
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galatasaray sk, trabzonspor, maç, galatasaray, mauro icardi
galatasaray sk, trabzonspor, maç, galatasaray, mauro icardi

Son şampiyon Galatasaray, ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı

23:48 19.08.2023 (güncellendi: 00:06 20.08.2023)
© AAGalatasaray Trabzonspor
Galatasaray Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yendi.
RAMS Park'ta 46 bin 295 seyirci önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Galatasaray Mücadelenin 23. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda uzun süre oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, bu bölümde aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda Trabzonspor'un baskısı olsa da Icardi, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ilk haftasını 0-0 beraberlikle tamamladığı ligde ilk galibiyetini aldı.
Sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise ilk kez yenildi.

Icardi bıraktığı yerden devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerini atmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 24 Süper Lig müsabakasında 22 kez fileleri havalandıran Icardi, bu sezon 2. lig maçında ilk golünü attı. Maçın uzatma bölümünde bir gol daha bulan yıldız futbolcu, maçın skorunu belirledi.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yendikleri karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki santrfor, üst üste 2 müsabakada fileleri havalandırmayı başardı.
Mauro Icardi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzospor ile yapılan maçları boş geçmedi.
Arjantinli futbolcu, geçen sezon ikişer Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde forma giyerken, Trabzonspor'a karşı da tek maçta oynadı. Söz konusu maçların tamamında ağları havalandıran yıldız golcü, siyah-beyazlılara 3, sarı-lacivertlilere 2, bordo-mavililere de 1 gol attı.
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