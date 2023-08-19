https://sputniknews.com.tr/20230819/sputnikten-brics-haber-ajanslari-icin-ortak-platform-gelistirme-onerisi-1074771044.html

Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi

Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi

Sputnik’in de bağlı olduğu ‘Rossiya Segodnya’ Medya Grubu Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Dmitriy Gornostayev, BRICS grubunun haber ajansları için ortak bir... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T23:46+0300

2023-08-19T23:46+0300

2023-08-19T23:47+0300

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Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen medya forumunda konuşan ‘Rossiya Segodnya’ Medya Grubu Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Gornostayev, Sputnik’in BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) haber ajansları için ortak bir platform geliştirmeyi önerdiğini söyledi.En son 1019’da Sao Paulo’da düzenlenen medya forumunda Sputnik’in BRICS ülkelerinin haber ajansları için entegre çevirimiçi platform kurmayı önerdiğine dikkat çeken Gornostayev, ilk aşamanın Güney Afrika'nın önde gelen ajansı ANA ve Çin haber ajansı Xinhua ile işbirliği içinde hayata geçirildiğini ifade etti.Rus yetkili, “Diğer ülkelerdeki haber ajansları ile ikili bazda aynı paylaşıma açığız. BRICS ülkelerinin haber ajansları için ortak entegre bilgi platformu fikrini daha da geliştirmeye hazırız. CNN ve BBC olmadan doğrudan iletişim kurmalı, konuşmalı ve dinlemeliyiz” vurgusunu yaptı.Bunun ‘Batı'nın anlatıları ve sahte haberleri ile bozulmamış’, doğrulanmış ve kesin bilgiyi paylaşmak için çok önemli olduğunu vurgulayan Gornostayev, “Rusya, Afrika'yı Batı medyasının haberlerinden öğrenmemeli, Afrika ülkeleri de Rusya'nın ne yaptığını ve ne düşündüğünü Rus gazetecilerin haberlerinden öğrenmelidir. Aynı şekilde tüm BRICS ülkelerinin medya kuruluşları arasında etkileşim kurulmalı” diye konuştu.Gornostayev, Sputnik haber ajansının çeşitli uzmanlık alanlarından gazetecilerin eğitimi de dahil olmak üzere Afrika ülkelerinde medya kuruluşlarının geliştirilmesine yaptığı yardımdan da bahsetti.Rus yetkili, “Sputnik ajansı birkaç yıldır diğer ülkelerden gazeteciler için bir eğitim programı geliştirmeye devam ediyor. Adı Sputnik Pro olan program, çeşitli uzmanlık alanlarından gazetecilerin tam teşekküllü eğitimidir, haber gazeteciliği, radyo gazeteciliği, İnternet ve sosyal ağlar üzerinde çalışmalar ile ilgili seminerlerdir” açıklamasında bulundu.Medya grubunun Sputnik Pro eğitim projesinin Afrika yönünde geliştirilmesine özellikle önem verdiğini vurgulayan Gornostayev, 2021 yılından itibaren başlayan aktif çalışma çerçevesinde birçok Afrika ülkesinden genç gazeteciler ve gazetecilik fakültesi öğrencileri ile geliştirme çalışmalarının düzenlendiği bilgisini verdi.Gornostayev, St.Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika forumu sırasında Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya medya grubunun Senegal, Gambiya, Uganda, Kenya ve Moritanya'dan Afrika medya kuruluşları ile beş işbirliği anlaşması imzaladığını, Afrika kıtasının önde gelen medya kuruluşlarıyla işbirliği konusunda da toplam 24 anlaşmanın yürürlükte olduğunu vurguladı.

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