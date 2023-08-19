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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230819/sbu-baskani-malyuk-kirim-koprusune-yonelik-saldiriyi-bizzat-planladigini-itiraf-etti-1074767923.html
SBU Başkanı Malyuk, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıyı bizzat planladığını itiraf etti
SBU Başkanı Malyuk, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıyı bizzat planladığını itiraf etti
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk, Kırım köprüsüne yönelik saldırıyı iki yardımcısı ile birlikte bizzat planladığını, kamyona yerleştirilen patlayıcının... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T17:31+0300
2023-08-19T17:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
kırım köprüsü
saldırı
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Ukrayna'da yayınlanan NV dergisine demecinde Ekim 2022'de Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısı için yapılan hazırlıkların ayrıntılarını paylaştı ve saldırının planlaması ve yönetimi ile bizzat ilgilendiğini anlattı.“Köprüye yönelik özel operasyonun planlaması ve uygulamaya geçirilmesi ile bizzat ben ve güvendiğim iki çalışanım ilgilendik” diyen Malyuk, SBU’nun patlayıcının Kırım Köprüsü’ne sokulması ile ilgili çeşitli yöntemleri inceleyerek saldırıyı altı ay boyunca planladığını ifade etti.Daha sonra heksojenin ambalaj filmi ile sarılan rulolara gizleme fikrinin ortaya çıktığına dikkat çeken Malyuk, “Bir konteynerin tamamı tıka basa rulolarla dolduruldu, (patlayıcının) toplam ağırlığı 21 ton TNT'ye karşılık geldi” ifadelerini kullandı.Bu şekilde kargonun ‘kesinlikle sivil’ olarak göründüğünü ve şüphe uyandırmaması gerektiğini anlatan Malyuk, SBU’nun ayrıca heksojen karışımı ile doldurulan metal çekirdekli silindirleri gümrükteki tarayıcı cihazlardan saklayacak şekilde film kalınlığı seçtiğini sözlerine ekledi.Kargonun köprü üzerinde taşınması ile ayrıntıları paylaşmayan SBU Başkanı, Ukrayna gizli servislerinin saldırıları kendi başlarına gerçekleştirdiğini ve yabancı ortaklarının yardımına başvurmadıklarını ifade etti.Kırım Yarımadası'nı Rusya anakarasına bağlayan ve dört şeritli yol ile çift hatlı demiryolundan oluşan Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022'de düzenlenen bombalı araç saldırısı köprüye ciddi hasar verirken, 5 kişinin de canını almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, saldırıdan Ukrayna özel servislerini sorumlu tutmuştu.
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ukrayna krizi, rusya, kırım köprüsü, saldırı
ukrayna krizi, rusya, kırım köprüsü, saldırı

SBU Başkanı Malyuk, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıyı bizzat planladığını itiraf etti

17:31 19.08.2023
© AFP 2023 / -Kırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / -
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Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk, Kırım köprüsüne yönelik saldırıyı iki yardımcısı ile birlikte bizzat planladığını, kamyona yerleştirilen patlayıcının toplam ağırlığının ise 21 ton TNT'ye karşılık geldiğini anlattı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Ukrayna'da yayınlanan NV dergisine demecinde Ekim 2022'de Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısı için yapılan hazırlıkların ayrıntılarını paylaştı ve saldırının planlaması ve yönetimi ile bizzat ilgilendiğini anlattı.
Köprüye yönelik özel operasyonun planlaması ve uygulamaya geçirilmesi ile bizzat ben ve güvendiğim iki çalışanım ilgilendik” diyen Malyuk, SBU’nun patlayıcının Kırım Köprüsü’ne sokulması ile ilgili çeşitli yöntemleri inceleyerek saldırıyı altı ay boyunca planladığını ifade etti.
Daha sonra heksojenin ambalaj filmi ile sarılan rulolara gizleme fikrinin ortaya çıktığına dikkat çeken Malyuk, “Bir konteynerin tamamı tıka basa rulolarla dolduruldu, (patlayıcının) toplam ağırlığı 21 ton TNT'ye karşılık geldi” ifadelerini kullandı.
Bu şekilde kargonun ‘kesinlikle sivil’ olarak göründüğünü ve şüphe uyandırmaması gerektiğini anlatan Malyuk, SBU’nun ayrıca heksojen karışımı ile doldurulan metal çekirdekli silindirleri gümrükteki tarayıcı cihazlardan saklayacak şekilde film kalınlığı seçtiğini sözlerine ekledi.
Kargonun köprü üzerinde taşınması ile ayrıntıları paylaşmayan SBU Başkanı, Ukrayna gizli servislerinin saldırıları kendi başlarına gerçekleştirdiğini ve yabancı ortaklarının yardımına başvurmadıklarını ifade etti.
Kırım Yarımadası'nı Rusya anakarasına bağlayan ve dört şeritli yol ile çift hatlı demiryolundan oluşan Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim 2022'de düzenlenen bombalı araç saldırısı köprüye ciddi hasar verirken, 5 kişinin de canını almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, saldırıdan Ukrayna özel servislerini sorumlu tutmuştu.
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