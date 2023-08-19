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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230819/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-novgorod-bolgesindeki-askeri-hava-meydanina-saldirdi-1074763836.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T13:32+0300
2023-08-19T13:47+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
terör
saldırı
uçak
hava üssü
hasar
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Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarını sıklaştıran Kiev'e bağlı güçler, bu kez St.Petersburg'un güneyindeki Novgorod Bölgesi'nde yer alan askeri hava meydanını hedef aldı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bugün saat 10:00 sularında konteyner tipi İHA'yla Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı."İHA, hava meydanındaki harici gözlem noktasının askeri personeli tarafından tespit edildi ve tüfekle vuruldu" diyen bakanlık, olay sonucunda hava meydanındaki uçak parkında yangın çıktığını ve yangının itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldüğünü bildirdi.Hava meydanı bir uçağın hasar aldığını aktaran bakanlık, yaralı bulunmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230819/ukrayna-kirima-s-200-fuzesiyle-saldiri-girisimi-duzenledi-1074761156.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, terör, saldırı, uçak, hava üssü, hasar, st. petersburg, iha, insansız hava aracı (iha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı

13:32 19.08.2023 (güncellendi: 13:47 19.08.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarını sıklaştıran Kiev'e bağlı güçler, bu kez St.Petersburg'un güneyindeki Novgorod Bölgesi'nde yer alan askeri hava meydanını hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bugün saat 10:00 sularında konteyner tipi İHA'yla Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı.
"İHA, hava meydanındaki harici gözlem noktasının askeri personeli tarafından tespit edildi ve tüfekle vuruldu" diyen bakanlık, olay sonucunda hava meydanındaki uçak parkında yangın çıktığını ve yangının itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldüğünü bildirdi.

Hava meydanı bir uçağın hasar aldığını aktaran bakanlık, yaralı bulunmadığını kaydetti.
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