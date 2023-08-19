https://sputniknews.com.tr/20230819/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-novgorod-bolgesindeki-askeri-hava-meydanina-saldirdi-1074763836.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T13:32+0300

2023-08-19T13:32+0300

2023-08-19T13:47+0300

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rusya savunma bakanlığı

terör

saldırı

uçak

hava üssü

hasar

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Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarını sıklaştıran Kiev'e bağlı güçler, bu kez St.Petersburg'un güneyindeki Novgorod Bölgesi'nde yer alan askeri hava meydanını hedef aldı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kiev rejimi, bugün saat 10:00 sularında konteyner tipi İHA'yla Novgorod Bölgesi'ndeki askeri hava meydanına saldırdı."İHA, hava meydanındaki harici gözlem noktasının askeri personeli tarafından tespit edildi ve tüfekle vuruldu" diyen bakanlık, olay sonucunda hava meydanındaki uçak parkında yangın çıktığını ve yangının itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldüğünü bildirdi.Hava meydanı bir uçağın hasar aldığını aktaran bakanlık, yaralı bulunmadığını kaydetti.

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