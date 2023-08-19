https://sputniknews.com.tr/20230819/rus-ordusu-dinyeper-nehrinin-sol-kiyisina-cikmaya-calisan-bir-ukrayna-birligini-bozguna-ugratti-1074768670.html
Rus ordusu, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkmaya çalışan bir Ukrayna birliğini bozguna uğrattı
Rus ordusu, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkmaya çalışan bir Ukrayna birliğini bozguna uğrattı
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepr Askeri Grubunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkmaya çalışan bir birliğini bozguna uğrattığını... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T19:09+0300
2023-08-19T19:09+0300
2023-08-19T19:09+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Dnepr Askeri Grubunun birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkarak orada tutunmaya çalışan, genelde yabancı paralı askerlerden oluşan yaklaşık 150 kişilik grubunu bozguna uğrattı, paylaşılan videoda operasyonun yapıldığı yerden görüntüler paylaşıldı.Açıklamada, “Dağınık düşman grupları, motorize zırhlı piyade ve keşif birlikleri tarafından tamamen temizlendi, onlarca yabancı yapım silah, mühimmat, telsiz ve ekipman ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın açıklamasında, düşmanın genel olarak yabancı paralı askerlerden oluşan öncü gruplarının kıyıya ulaşmalarına izin verildi, ardından kayıklara kapsamlı topçu bombardımanı düzenlendi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna
Rus ordusu, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkmaya çalışan bir Ukrayna birliğini bozguna uğrattı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepr Askeri Grubunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkmaya çalışan bir birliğini bozguna uğrattığını bildirdi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Dnepr Askeri Grubunun birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkarak orada tutunmaya çalışan, genelde yabancı paralı askerlerden oluşan yaklaşık 150 kişilik grubunu bozguna uğrattı, paylaşılan videoda operasyonun yapıldığı yerden görüntüler paylaşıldı.
Açıklamada, “Dağınık düşman grupları, motorize zırhlı piyade ve keşif birlikleri tarafından tamamen temizlendi, onlarca yabancı yapım silah, mühimmat, telsiz ve ekipman ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında, düşmanın genel olarak yabancı paralı askerlerden oluşan öncü gruplarının kıyıya ulaşmalarına izin verildi, ardından kayıklara kapsamlı topçu bombardımanı düzenlendi.