https://sputniknews.com.tr/20230819/rus-ordusu-dinyeper-nehrinin-sol-kiyisina-cikmaya-calisan-bir-ukrayna-birligini-bozguna-ugratti-1074768670.html

Rus ordusu, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkmaya çalışan bir Ukrayna birliğini bozguna uğrattı

Rus ordusu, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkmaya çalışan bir Ukrayna birliğini bozguna uğrattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepr Askeri Grubunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkmaya çalışan bir birliğini bozguna uğrattığını... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T19:09+0300

2023-08-19T19:09+0300

2023-08-19T19:09+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Dnepr Askeri Grubunun birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına çıkarak orada tutunmaya çalışan, genelde yabancı paralı askerlerden oluşan yaklaşık 150 kişilik grubunu bozguna uğrattı, paylaşılan videoda operasyonun yapıldığı yerden görüntüler paylaşıldı.Açıklamada, “Dağınık düşman grupları, motorize zırhlı piyade ve keşif birlikleri tarafından tamamen temizlendi, onlarca yabancı yapım silah, mühimmat, telsiz ve ekipman ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın açıklamasında, düşmanın genel olarak yabancı paralı askerlerden oluşan öncü gruplarının kıyıya ulaşmalarına izin verildi, ardından kayıklara kapsamlı topçu bombardımanı düzenlendi.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna