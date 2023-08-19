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https://sputniknews.com.tr/20230819/prof-dr-gorurden-yerel-yoneticilere-ozel-duyuru-aktif-faylar-uzerinde-kurulmus-kentlerimiz-var-1074758772.html
Prof. Dr. Görür'den yerel yöneticilere 'özel duyuru': Aktif faylar üzerinde kurulmuş kentlerimiz var
Prof. Dr. Görür'den yerel yöneticilere 'özel duyuru': Aktif faylar üzerinde kurulmuş kentlerimiz var
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel yöneticilere 'özel' bir duyuruda bulunarak, aktif faylar üzerindeki kurulmuş kentlere dikkat çekti. Prof. Dr. Görür... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
naci görür
deprem
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Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden 'kimi yerel yöneticilere özel duyuru' çağrıda bulundu.Türkiye'de deprem bilinci ve farkındalığının arttığını ifade eden Prof. Dr. Görür, "Bu artışa maalesef on binlerce insanımızı kaybettikten sonra vardık. Keşke böyle olmasaydı" dedi.Aktif faylar üzerinde kurulmuş çok sayıda kentin olduğunu, söz konusu kentlerin Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası'nın raporlarıyla açıklandığını hatırlatan Prof. Dr. Görür, "Saygıdeğer yöneticilerimiz, bize bir şey olmaz demeden kentlerimizi deprem dirençli hale getirelim. Bu işe öncelikle fay zonları içerisinde olan kentlerimizden başlamalıyız. İnsanımızın can güvenliği en öncelikli görevimizdir. Bunu başarabiliriz" çağrısında bulundu.Görür'ün paylaşımı şu şekilde:
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naci görür, deprem, kent
naci görür, deprem, kent

Prof. Dr. Görür'den yerel yöneticilere 'özel duyuru': Aktif faylar üzerinde kurulmuş kentlerimiz var

01:53 19.08.2023 (güncellendi: 01:54 19.08.2023)
© AANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel yöneticilere 'özel' bir duyuruda bulunarak, aktif faylar üzerindeki kurulmuş kentlere dikkat çekti. Prof. Dr. Görür, "Bu işe öncelikle fay zonları içerisinde olan kentlerimizden başlamalıyız" dedi.
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden 'kimi yerel yöneticilere özel duyuru' çağrıda bulundu.
Türkiye'de deprem bilinci ve farkındalığının arttığını ifade eden Prof. Dr. Görür, "Bu artışa maalesef on binlerce insanımızı kaybettikten sonra vardık. Keşke böyle olmasaydı" dedi.
Aktif faylar üzerinde kurulmuş çok sayıda kentin olduğunu, söz konusu kentlerin Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası'nın raporlarıyla açıklandığını hatırlatan Prof. Dr. Görür, "Saygıdeğer yöneticilerimiz, bize bir şey olmaz demeden kentlerimizi deprem dirençli hale getirelim. Bu işe öncelikle fay zonları içerisinde olan kentlerimizden başlamalıyız. İnsanımızın can güvenliği en öncelikli görevimizdir. Bunu başarabiliriz" çağrısında bulundu.
Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

Bugünlerde sevindirici bir gelişme olarak söyleyebilirim ki tüm ülkede deprem bilinci ve farkındalığı arttı. Bu artışa maalesef on binlerce insanımızı kaybettikten sonra vardık. Keşke böyle olmasaydı. Artık fay tartışmıyoruz, deprem ne zaman olur, bizde olur mu olmaz mıyı tartışmıyoruz. Bu ülkede her an her yerde büyük bir deprem olabilir, binlerce canımızı yitirebiliriz.

Ülkemizde çok sayıda bizzat aktif faylar üzerinde kurulmuş, gelişmiş kentlerimiz var. Bunların hangileri olduğunu Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası raporlarla açıkladı. Bu raporları Merkezi idareye, o kentlerin vali ve belediye başkanlarına, milletvekillerine sundu. Saygıdeğer yöneticilerimiz, bize bir şey olmaz demeden kentlerimizi deprem dirençli hale getirelim. Bu işe öncelikle fay zonları içerisinde olan kentlerimizden başlamalıyız. İnsanımızın can güvenliği en öncelikli görevimizdir. Bunu başarabiliriz. Saygılarımla

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