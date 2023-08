Prof. Dr. Görür'den yerel yöneticilere 'özel duyuru': Aktif faylar üzerinde kurulmuş kentlerimiz var

Bugünlerde sevindirici bir gelişme olarak söyleyebilirim ki tüm ülkede deprem bilinci ve farkındalığı arttı. Bu artışa maalesef on binlerce insanımızı kaybettikten sonra vardık. Keşke böyle olmasaydı. Artık fay tartışmıyoruz, deprem ne zaman olur, bizde olur mu olmaz mıyı tartışmıyoruz. Bu ülkede her an her yerde büyük bir deprem olabilir, binlerce canımızı yitirebiliriz.

Ülkemizde çok sayıda bizzat aktif faylar üzerinde kurulmuş, gelişmiş kentlerimiz var. Bunların hangileri olduğunu Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası raporlarla açıkladı. Bu raporları Merkezi idareye, o kentlerin vali ve belediye başkanlarına, milletvekillerine sundu. Saygıdeğer yöneticilerimiz, bize bir şey olmaz demeden kentlerimizi deprem dirençli hale getirelim. Bu işe öncelikle fay zonları içerisinde olan kentlerimizden başlamalıyız. İnsanımızın can güvenliği en öncelikli görevimizdir. Bunu başarabiliriz. Saygılarımla