https://sputniknews.com.tr/20230819/mehmet-simsekten-istifa-iddiasina-cevap-1074762476.html
Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına cevap
Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına cevap
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddialar, önceki gün Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama ile... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T15:37+0300
2023-08-19T15:37+0300
2023-08-19T15:37+0300
mehmet şimşek
politika
istifa
türkiye
açıklama
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Son olarak Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acet’in paylaşımı şu şekilde:Gazeteci Rıza Canpolat'ın önceki gün 'teyitli' olarak paylaştığı bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu öne sürülmüştü.Söz konusu iddia siyaset gündemine oturmuştu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kısa süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/mehmet-simsek-istifa-etmek-istedi-iddiasina-aciklama-1074741769.html
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mehmet şimşek, istifa, türkiye, açıklama, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek, istifa, türkiye, açıklama, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına cevap
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddialar, önceki gün Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. Son olarak Şimşek’ten ise istifa sorusuna tek kelimelik bir cevap geldiği öğrenildi.
Son olarak Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acet’in paylaşımı şu şekilde:
Sordum, şu cevabı aldım; "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘istifa etmek istedi’ haberleri kendisine iletilince tek kelimelik bir cevap vermiş: ‘Uydurmuşlar.’"
Gazeteci Rıza Canpolat'ın önceki gün 'teyitli' olarak paylaştığı bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu öne sürülmüştü.
Söz konusu iddia siyaset gündemine oturmuştu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kısa süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıklamıştı.