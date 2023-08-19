https://sputniknews.com.tr/20230819/mehmet-simsekten-istifa-iddiasina-cevap-1074762476.html

Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına cevap

Mehmet Şimşek'ten 'istifa' iddiasına cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddialar, önceki gün Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama ile... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T15:37+0300

2023-08-19T15:37+0300

2023-08-19T15:37+0300

mehmet şimşek

politika

istifa

türkiye

açıklama

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Son olarak Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acet’in paylaşımı şu şekilde:Gazeteci Rıza Canpolat'ın önceki gün 'teyitli' olarak paylaştığı bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğu öne sürülmüştü.Söz konusu iddia siyaset gündemine oturmuştu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kısa süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddianın asılsız olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230818/mehmet-simsek-istifa-etmek-istedi-iddiasina-aciklama-1074741769.html

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mehmet şimşek, istifa, türkiye, açıklama, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı