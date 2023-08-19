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Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T17:56+0300
2023-08-19T17:56+0300
2023-08-19T18:22+0300
marmara denizi
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afad
türkiye
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AFAD saat 17.43'te Tekirdağ Marmaraereğlisi'ne 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
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marmara denizinde deprem mi oldu, son depremler neler, marmara denizinde deprem büyüklük, afad depremler
marmara denizinde deprem mi oldu, son depremler neler, marmara denizinde deprem büyüklük, afad depremler
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem
17:56 19.08.2023 (güncellendi: 18:22 19.08.2023) Abone ol
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
AFAD saat 17.43'te Tekirdağ Marmaraereğlisi'ne 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.