https://sputniknews.com.tr/20230819/kilicdaroglu-gazeteci-semra-topcu-ve-faruk-bildiricinin-nikah-sahitligini-yapti-1074769122.html

Kılıçdaroğlu, gazeteci Semra Topçu ve Faruk Bildirici'nin nikah şahitliğini yaptı

Kılıçdaroğlu, gazeteci Semra Topçu ve Faruk Bildirici'nin nikah şahitliğini yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T20:40+0300

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

nikah şahidi

gazeteci

faruk bildirici

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, gazeteci Bildirici ve Topçu'nun Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen nikah törenine katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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kemal kılıçdaroğlu, nikah şahidi, gazeteci, faruk bildirici