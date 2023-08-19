https://sputniknews.com.tr/20230819/kilicdaroglu-gazeteci-semra-topcu-ve-faruk-bildiricinin-nikah-sahitligini-yapti-1074769122.html
Kılıçdaroğlu, gazeteci Semra Topçu ve Faruk Bildirici'nin nikah şahitliğini yaptı
Kılıçdaroğlu, gazeteci Semra Topçu ve Faruk Bildirici'nin nikah şahitliğini yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T20:40+0300
2023-08-19T20:40+0300
2023-08-19T20:43+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
nikah şahidi
gazeteci
faruk bildirici
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, gazeteci Bildirici ve Topçu'nun Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen nikah törenine katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı.
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kemal kılıçdaroğlu, nikah şahidi, gazeteci, faruk bildirici
kemal kılıçdaroğlu, nikah şahidi, gazeteci, faruk bildirici
Kılıçdaroğlu, gazeteci Semra Topçu ve Faruk Bildirici'nin nikah şahitliğini yaptı
20:40 19.08.2023 (güncellendi: 20:43 19.08.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, gazeteci Bildirici ve Topçu'nun Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen nikah törenine katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı.