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Karadağ'da 1000 euro ödüllü 'en tembel vatandaş' yarışması başladı
Karadağ'da 1000 euro ödüllü 'en tembel vatandaş' yarışması başladı
Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'uzun yatma' yarışmasında 'en tembel vatandaş' seçilecek. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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karadağ
tembellik
yarışma
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Dün rekor katılımla başlayan yarışmada 21 katılımcı, 1000 euro ödül ve 'en tembel vatandaş' unvanı almak için yarışıyor.Yarışmacılar arasında 2021'de elde ettiği 117 saatlik yatma rekorunu elinde bulunduran Dubravka Aleksic'in de bulunduğu aktarıldı.52 saat hiç kalkmadan yarışmayı kazanan bir diğer rekortmen Milka Doderovic'in de katılımcılar arasında bulunduğu açıklandı. Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.Yarışmacılara, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya izin veriliyor.
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Karadağ'da 1000 euro ödüllü 'en tembel vatandaş' yarışması başladı
Karadağ'da 1000 euro ödüllü 'en tembel vatandaş' yarışması başladı
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video, karadağ, tembellik, yarışma, видео
video, karadağ, tembellik, yarışma, видео

Karadağ'da 1000 euro ödüllü 'en tembel vatandaş' yarışması başladı

12:48 19.08.2023 (güncellendi: 12:51 19.08.2023)
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Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'uzun yatma' yarışmasında 'en tembel vatandaş' seçilecek.
Dün rekor katılımla başlayan yarışmada 21 katılımcı, 1000 euro ödül ve 'en tembel vatandaş' unvanı almak için yarışıyor.

Yarışmacılar arasında 2021'de elde ettiği 117 saatlik yatma rekorunu elinde bulunduran Dubravka Aleksic'in de bulunduğu aktarıldı.
52 saat hiç kalkmadan yarışmayı kazanan bir diğer rekortmen Milka Doderovic'in de katılımcılar arasında bulunduğu açıklandı.

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.
Yarışmacılara, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya izin veriliyor.
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