https://sputniknews.com.tr/20230819/istanbulda-yarin-bazi-vapur-seferleri-yapilamayacak-1074768078.html

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda yarın düzenlenecek '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T17:50+0300

2023-08-19T17:50+0300

2023-08-19T17:50+0300

türkiye

istanbul

vapur

sefer

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Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır" bilgisi paylaşıldı.Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.İptal edilen seferlere, https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular adresinden ulaşılabilecek.

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istanbulda yarın hangi vapur seferleri yapılamayacak, istalbulda vapur seferleri iptal mi,