https://sputniknews.com.tr/20230819/gurultulu-egzoz-nedeniyle-5-surucuye-toplam-20-bin-320-lira-ceza-1074759042.html
Gürültülü egzoz nedeniyle 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza
Gürültülü egzoz nedeniyle 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza uygulandı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T02:44+0300
2023-08-19T02:44+0300
2023-08-19T02:44+0300
türkiye
trabzon
egzoz
gürültü
akçaabat
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Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza verildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza kesti.Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçlar da trafikten men edildi.
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trabzon, egzoz, gürültü, akçaabat
trabzon, egzoz, gürültü, akçaabat
Gürültülü egzoz nedeniyle 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza kesti.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçlar da trafikten men edildi.