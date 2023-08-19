https://sputniknews.com.tr/20230819/gurultulu-egzoz-nedeniyle-5-surucuye-toplam-20-bin-320-lira-ceza-1074759042.html

Gürültülü egzoz nedeniyle 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza

Gürültülü egzoz nedeniyle 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza uygulandı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T02:44+0300

2023-08-19T02:44+0300

2023-08-19T02:44+0300

türkiye

trabzon

egzoz

gürültü

akçaabat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/08/1060976761_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bda30dbf280484def988e55782e904ca.jpg

Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza verildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 5 sürücüye toplam 20 bin 320 lira ceza kesti.Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçlar da trafikten men edildi.

türkiye

trabzon

akçaabat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzon, egzoz, gürültü, akçaabat