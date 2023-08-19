https://sputniknews.com.tr/20230819/genelkurmay-baskanligindan-aciklama-sosyal-medya-hesaplari-sahtedir-itibar-edilmemelidir-1074768282.html

Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama: Sosyal medya hesapları sahtedir, itibar edilmemelidir

Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama: Sosyal medya hesapları sahtedir, itibar edilmemelidir

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T18:12+0300

2023-08-19T18:12+0300

2023-08-19T18:12+0300

türkiye

genelkurmay başkanlığı

sosyal medya

metin gürak

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın sosyal medya hesabının olmadığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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genelkurmay başkanlığı, sosyal medya, metin gürak