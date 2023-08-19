https://sputniknews.com.tr/20230819/genelkurmay-baskanligindan-aciklama-sosyal-medya-hesaplari-sahtedir-itibar-edilmemelidir-1074768282.html
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama: Sosyal medya hesapları sahtedir, itibar edilmemelidir
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama: Sosyal medya hesapları sahtedir, itibar edilmemelidir
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T18:12+0300
2023-08-19T18:12+0300
2023-08-19T18:12+0300
türkiye
genelkurmay başkanlığı
sosyal medya
metin gürak
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın sosyal medya hesabının olmadığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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genelkurmay başkanlığı, sosyal medya, metin gürak
genelkurmay başkanlığı, sosyal medya, metin gürak
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama: Sosyal medya hesapları sahtedir, itibar edilmemelidir
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- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı ve kendisi adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın sosyal medya hesabının olmadığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sayın Genelkurmay Başkanı adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın faaliyetlerini Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."