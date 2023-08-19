https://sputniknews.com.tr/20230819/galatasaray-chelseaden-hakim-ziyechi-satin-alma-opsiyonuyla-bedelsiz-olarak-kiraladi-1074770529.html
Galatasaray: Chelsea'den Hakim Ziyech satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı
Galatasaray: Chelsea'den Hakim Ziyech satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı
Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T22:51+0300
2023-08-19T22:51+0300
2023-08-19T22:58+0300
galatasaray
spor
galatasaray sk
chelsea
hakim ziyech
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Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
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galatasaray, galatasaray sk, chelsea, hakim ziyech
galatasaray, galatasaray sk, chelsea, hakim ziyech
Galatasaray: Chelsea'den Hakim Ziyech satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı
22:51 19.08.2023 (güncellendi: 22:58 19.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.