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https://sputniknews.com.tr/20230819/erbakan-milletimiz-cozumun-adresinin-malum-muhalefet-partileri-olmadigini-biliyor-1074767464.html
Erbakan: Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz
Erbakan: Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T17:13+0300
2023-08-19T17:21+0300
politika
fatih erbakan
milli görüş hareketi
muhalefet
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da 100'den fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı 'Adalet için Refah'ta Birleşiyoruz' programında konuştu.Milli Görüş'ün iktidarda ve muhalefette, halkın sorunlarının çözümünde etkin rol oynadığını söyleyen Erbakan, parti olarak, kuruldukları günden bu yana toplumu ve siyaset kurumunu yaşanan mağduriyetler konusunda bilinçlendirme vazifelerini yerine getirdiklerini kaydetti.14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını, milletin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduklarını dile getirdi.'Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var'Erbakan, "Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk. Bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var" ifadelerini kullandı.'Hükümetin mağduriyetlere kulak tıkaması kabul edilemez'Milletin 22 yıl boyunca istediği kadar yetki ve zamanı AK Parti'ye verdiğini aktaran Erbakan, hiçbir mazeretin ve gerekçenin arkasına sığınmadan milletin taleplerini yerine getirecek adımların atılması gerektiğini anlattı.Bugün ülkenin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" diye konuştu.AK Parti hükümetlerinin mağduriyetlerin giderilmesi için adımlar attığını, ancak halen giderilmemiş olan sorunlar ve çözüm bekleyen mağduriyetler olduğunu aktaran Erbakan, EYT gibi sorunlar için adım atılırken staj sorununa takılanların mağduriyetlerinin ortaya çıktığını savundu.'Milletimiz, çözümün adresinin malum muhalefet partileri olmadığını biliyor'Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin de kendilerini mağduriyetlerin çaresi gibi göstermeye çalışmasına rağmen gerçeğin böyle olmadığını söyleyen Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerde işten çıkarmama sözü vermesine rağmen CHP'li belediyelerde işten çıkarmaların yaşandığına işaret etti.Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:Meclis'in ekim ayında açılmasıyla toplumun farklı kesimlerinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin çalışmalarını yapacaklarını aktaran Erbakan, sahip oldukları 5 milletvekilini 50 milletvekili gücüyle çalıştırarak, iktidarın sorunlara çözüm üretmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.
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fatih erbakan, milli görüş hareketi, muhalefet
fatih erbakan, milli görüş hareketi, muhalefet

Erbakan: Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz

17:13 19.08.2023 (güncellendi: 17:21 19.08.2023)
© AA / Didem MenteYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA / Didem Mente
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan "Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da 100'den fazla sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı 'Adalet için Refah'ta Birleşiyoruz' programında konuştu.
Milli Görüş'ün iktidarda ve muhalefette, halkın sorunlarının çözümünde etkin rol oynadığını söyleyen Erbakan, parti olarak, kuruldukları günden bu yana toplumu ve siyaset kurumunu yaşanan mağduriyetler konusunda bilinçlendirme vazifelerini yerine getirdiklerini kaydetti.
14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını, milletin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduklarını dile getirdi.

'Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var'

Erbakan, "Ekonomik, sosyal, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk. Bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var" ifadelerini kullandı.

'Hükümetin mağduriyetlere kulak tıkaması kabul edilemez'

Milletin 22 yıl boyunca istediği kadar yetki ve zamanı AK Parti'ye verdiğini aktaran Erbakan, hiçbir mazeretin ve gerekçenin arkasına sığınmadan milletin taleplerini yerine getirecek adımların atılması gerektiğini anlattı.
Bugün ülkenin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Erbakan, "Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez" diye konuştu.
AK Parti hükümetlerinin mağduriyetlerin giderilmesi için adımlar attığını, ancak halen giderilmemiş olan sorunlar ve çözüm bekleyen mağduriyetler olduğunu aktaran Erbakan, EYT gibi sorunlar için adım atılırken staj sorununa takılanların mağduriyetlerinin ortaya çıktığını savundu.

'Milletimiz, çözümün adresinin malum muhalefet partileri olmadığını biliyor'

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin de kendilerini mağduriyetlerin çaresi gibi göstermeye çalışmasına rağmen gerçeğin böyle olmadığını söyleyen Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerde işten çıkarmama sözü vermesine rağmen CHP'li belediyelerde işten çıkarmaların yaşandığına işaret etti.
Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her seçim öncesinde ülkemizin kanayan yarası olan taşeron işçi sorununu çözeceğini iddia etmelerine rağmen 2019'da kazandıkları belediyelerde, aradan 4 seneden fazla zaman geçmesine rağmen taşeron sorununu çözmediklerini açık bir şekilde görüyoruz. 'Kentsel dönüşüm' diyen, 'konut sorununu çözeceğiz' diyenlerin 4 seneden fazla zamandır yüzlerce belediyelerinde bu sorunları maalesef çözmediklerini açık bir şekilde görüyoruz. İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik hale getireceğiz, hatta ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz diyenlerin 4 senede ulaşıma İstanbul'da yüzde 200'ün üzerinde zam yaptığını üzülerek görüyoruz. Benzer oranlarda suya zam yaptıklarını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde dolar cinsinden yıllık yüzde 10,75 faizle borçlanıp dünya dolarla borçlanma faiz rekorunu kıran ve bu borcun bedelini de 16 milyon İstanbulluya ödettiklerini biliyoruz. Milletimiz de bütün bu gerçeklerin farkındadır ve çözümün adresinin malum muhalefet partileri olmadığını çok iyi bir şekilde bilmektedir."
Meclis'in ekim ayında açılmasıyla toplumun farklı kesimlerinde yaşanan mağduriyetlere ilişkin çalışmalarını yapacaklarını aktaran Erbakan, sahip oldukları 5 milletvekilini 50 milletvekili gücüyle çalıştırarak, iktidarın sorunlara çözüm üretmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.
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