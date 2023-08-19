https://sputniknews.com.tr/20230819/ecowas-emir-gelir-gelmez-nijere-mudahaleye-haziriz-1074758364.html

ECOWAS: Emir gelir gelmez Nijer'e müdahaleye hazırız

ECOWAS: Emir gelir gelmez Nijer'e müdahaleye hazırız

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'e olası bir müdahalenin... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T00:25+0300

2023-08-19T00:25+0300

2023-08-19T00:25+0300

dünya

batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)

nijer

afrika

batı afrika

abdel-fatau musah

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ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Nijer'deki yönetim krizine çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri iki günlük toplantı sona erdi.Musah, toplantıda, Nijer'deki siyasi krize son vermek için gösterilen çabaları ve potansiyel insani sorunları tartıştıklarını belirtti.ECOWAS'ın Nijer'e başlatacağı olası askeri operasyonun gününün belli olduğunun altını çizen Musah, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" ifadesini kullandı.Müdahalenin tarihini paylaşmayan Musah, operasyonun kısa süreli olacağını ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını söyledi.Musah, "Nijer'e savaş ilan etmiyoruz. Diyalog yolu hala açık. Nijer'i askeri iktidardan kurtarmak istiyoruz ki böylece ordu ülkenin öncelikli hedefi olan terörle mücadeleye odaklanabilsin" değerlendirmesinde bulundu.Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki güvenlik durumunun da kötüleştiğini söyleyen Musah, "Askeri müdahale tercih ettiğimiz bir seçenek değil, ancak Nijer'deki 'askeri cuntanın' uzlaşmaz tavrı nedeniyle buna mecburuz" diye konuştu.Musah, ECOWAS'tan bir heyetin yarın Nijer'e gidebileceği bilgisini de paylaşarak, sorunu hala barışçıl yollarla çözmeye hazır olduklarını ancak bunun karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.

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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, afrika, batı afrika, abdel-fatau musah