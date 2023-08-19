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https://sputniknews.com.tr/20230819/ecowas-emir-gelir-gelmez-nijere-mudahaleye-haziriz-1074758364.html
ECOWAS: Emir gelir gelmez Nijer'e müdahaleye hazırız
ECOWAS: Emir gelir gelmez Nijer'e müdahaleye hazırız
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'e olası bir müdahalenin... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T00:25+0300
2023-08-19T00:25+0300
dünya
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
nijer
afrika
batı afrika
abdel-fatau musah
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ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Nijer'deki yönetim krizine çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri iki günlük toplantı sona erdi.Musah, toplantıda, Nijer'deki siyasi krize son vermek için gösterilen çabaları ve potansiyel insani sorunları tartıştıklarını belirtti.ECOWAS'ın Nijer'e başlatacağı olası askeri operasyonun gününün belli olduğunun altını çizen Musah, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" ifadesini kullandı.Müdahalenin tarihini paylaşmayan Musah, operasyonun kısa süreli olacağını ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını söyledi.Musah, "Nijer'e savaş ilan etmiyoruz. Diyalog yolu hala açık. Nijer'i askeri iktidardan kurtarmak istiyoruz ki böylece ordu ülkenin öncelikli hedefi olan terörle mücadeleye odaklanabilsin" değerlendirmesinde bulundu.Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki güvenlik durumunun da kötüleştiğini söyleyen Musah, "Askeri müdahale tercih ettiğimiz bir seçenek değil, ancak Nijer'deki 'askeri cuntanın' uzlaşmaz tavrı nedeniyle buna mecburuz" diye konuştu.Musah, ECOWAS'tan bir heyetin yarın Nijer'e gidebileceği bilgisini de paylaşarak, sorunu hala barışçıl yollarla çözmeye hazır olduklarını ancak bunun karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.
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batı afrika
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batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, afrika, batı afrika, abdel-fatau musah
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), nijer, afrika, batı afrika, abdel-fatau musah

ECOWAS: Emir gelir gelmez Nijer'e müdahaleye hazırız

00:25 19.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOBatı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'e olası bir müdahalenin tarihinin netleştiğini belirterek, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız." dedi.
ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Nijer'deki yönetim krizine çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri iki günlük toplantı sona erdi.
Musah, toplantıda, Nijer'deki siyasi krize son vermek için gösterilen çabaları ve potansiyel insani sorunları tartıştıklarını belirtti.
ECOWAS'ın Nijer'e başlatacağı olası askeri operasyonun gününün belli olduğunun altını çizen Musah, "Emir gelir gelmez Nijer'e müdahale etmeye hazırız" ifadesini kullandı.
Müdahalenin tarihini paylaşmayan Musah, operasyonun kısa süreli olacağını ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini amaçladığını söyledi.
Musah, "Nijer'e savaş ilan etmiyoruz. Diyalog yolu hala açık. Nijer'i askeri iktidardan kurtarmak istiyoruz ki böylece ordu ülkenin öncelikli hedefi olan terörle mücadeleye odaklanabilsin" değerlendirmesinde bulundu.
Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki güvenlik durumunun da kötüleştiğini söyleyen Musah, "Askeri müdahale tercih ettiğimiz bir seçenek değil, ancak Nijer'deki 'askeri cuntanın' uzlaşmaz tavrı nedeniyle buna mecburuz" diye konuştu.
Musah, ECOWAS'tan bir heyetin yarın Nijer'e gidebileceği bilgisini de paylaşarak, sorunu hala barışçıl yollarla çözmeye hazır olduklarını ancak bunun karşılıklı olması gerektiğini vurguladı.
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