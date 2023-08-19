Diyanet'ten Selman Okumuş açıklaması: Gayriahlaki ilişkileri nedeniyle görevine son verildi
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
© AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, eski personeli Selman Okumuş'un, Başkanlık personeliyken ceza almasıyla ilgili beyanlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, eski personeli Selman Okumuş'un ceza almasına ilişkin açıklama yaptı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş'un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır.
İlgili kişinin, Başkanlığımız bünyesinde görev yaparken, yürütülen soruşturma neticesinde gayriahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmiştir. Adı geçenin, hakkında tesis edilen işlemin iptali yönündeki talebi, İstanbul 4. İdare Mahkemesince reddedilmiştir."
BASIN AÇIKLAMASI— Diyanet (@diyanetbasin) August 18, 2023
Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş’un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlar, gerçeği yansıtmamaktadır.https://t.co/ey2qj3h1sr pic.twitter.com/bg5Bkjg02K