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Dışişleri: BM Barış Gücü askerlerinin Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesini şiddetle kınıyoruz
Dışişleri: BM Barış Gücü askerlerinin Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesini şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince, Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
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dışişleri bakanlığı
türkiye
bm barış gücü
kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler Projesi’nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada müdahale kınanırken şu ifadelere yer verildi:
türkiye
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dışişleri bakanlığı, bm barış gücü, kuzey kıbrıs
dışişleri bakanlığı, bm barış gücü, kuzey kıbrıs

Dışişleri: BM Barış Gücü askerlerinin Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahalesini şiddetle kınıyoruz

19:31 19.08.2023 (güncellendi: 19:52 19.08.2023)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan "Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince, Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.
Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler Projesi’nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada müdahale kınanırken şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün (18 Ağustos) gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz.

Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü’nün Ada’da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır.

BM Barış Gücü, bir yandan suhuletle başlayan yol yapım projesi bağlamında gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynamış, diğer yandan sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim etmiştir. Esasen, BM Barış Gücü’nden beklenen, Ada’da yaşanan insani ihtiyaçların çözümüne katkı vermesidir. Buna rağmen BM’nin, yıllardır GKRY’nin Ara Bölge’deki oldu bittilerine göz yumarken, Kıbrıs Türklerinin haklı insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemesi izah edilecek bir tutum değildir. Bu durum, BM’nin Ada’daki iki tarafa eşit yaklaşmak ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak gibi temel görev ve işlevlerini yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

BM’nin ve BM Barış Gücü’nün, dün yaşanan olayların ardından, KKTC makamlarının ve halkının güvenini tamamıyla yitirmemek için önümüzdeki dönemde yoğun bir çaba sarfetmesi gerekmektedir. Garantör bir Devlet olarak, BM Barış Gücü’nü, Kıbrıs’ta yaklaşık 60 yıldır sürdürmekte olduğu göreve gölge düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, Kıbrıs’taki iki tarafa eşit muamelede bulunmaya ve KKTC’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz."

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