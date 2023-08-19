Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230819/burkina-faso-makamlari-ulkede-rus-askeri-ussu-kurmayi-planlamiyor-1074770672.html
Burkina Faso makamları, ülkede Rus askeri üssü kurmayı planlamıyor
Burkina Faso makamları, ülkede Rus askeri üssü kurmayı planlamıyor
Burkina Faso Savunma Bakanı Kassum Kulibali, ülke topraklarında bir Rus askeri üssü kurulmasının söz konusu olmadığını belirtti. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T23:18+0300
2023-08-19T23:31+0300
burkina faso
dünya
rusya
askeri üs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074696142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fd7c1e81c25dc9dca7e3817d3a7f744.jpg
Burkina Faso Savunma Bakanı Kulibali, Sputnik’e demecinde ülke topraklarında bir Rus askeri üssü kurulmasının söz konusu olmadığını, böyle bir adımın ülkedeki terörizm sorununu çözeceğini sanmadığını söyledi.İlgili soruyu yanıtlayan Kulibali, “Yabancı askerleri davet etmek veya üs kurmak söz konusu değil. Bunun (terörizm) sorununu çözebileceğini sanmıyorum. Bizim topraklarımızda gerçekte neler olduğunu kendimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.Burkina Faso’nun askeri harekatları bağımsız olarak yürütmek için gerekli kaynakları elde etmesi gerektiğini vurgulayan bakan, “Diğer askerlere bizim için ölmelerine izin vermemiz zor. Kendi mücadelemizi yürütebilmemiz için gerekli kaynakları elde etmemiz gerekiyor" dedi.Kulibali ayrıca yerli nüfustan teröristlerle mücadele için küçük grupların oluşturulmasını öngören ‘vatanı savunmak için gönüllüler’ adlı yeni konsepti de anlattı.‘Rusya'dan iyi bir fiyata silah satın alıyoruz’Burkina Faso’nun Rusya’dan ‘iyi bir fiyata’ silah satın aldığına dikkat çeken Kulibali, “İleride de bu yönde ilerlemeye çalışacağız. İyi bir fiyata ve mümkün olduğunca kullanabileceğimiz şekilde satış sonrası servis garantisi ile satın aldığımız teçhizat elimizde var” vurgusunu yaptı.
burkina faso
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074696142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3052798c84998805f6efaa2515d2bf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
burkina faso, rusya, askeri üs
burkina faso, rusya, askeri üs

Burkina Faso makamları, ülkede Rus askeri üssü kurmayı planlamıyor

23:18 19.08.2023 (güncellendi: 23:31 19.08.2023)
© AFP 2023 / BOUREIMA HAMANijer askerleri
Nijer askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / BOUREIMA HAMA
Abone olTelegram
Burkina Faso Savunma Bakanı Kassum Kulibali, ülke topraklarında bir Rus askeri üssü kurulmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Burkina Faso Savunma Bakanı Kulibali, Sputnik’e demecinde ülke topraklarında bir Rus askeri üssü kurulmasının söz konusu olmadığını, böyle bir adımın ülkedeki terörizm sorununu çözeceğini sanmadığını söyledi.
İlgili soruyu yanıtlayan Kulibali, “Yabancı askerleri davet etmek veya üs kurmak söz konusu değil. Bunun (terörizm) sorununu çözebileceğini sanmıyorum. Bizim topraklarımızda gerçekte neler olduğunu kendimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Burkina Faso’nun askeri harekatları bağımsız olarak yürütmek için gerekli kaynakları elde etmesi gerektiğini vurgulayan bakan, “Diğer askerlere bizim için ölmelerine izin vermemiz zor. Kendi mücadelemizi yürütebilmemiz için gerekli kaynakları elde etmemiz gerekiyor" dedi.
Kulibali ayrıca yerli nüfustan teröristlerle mücadele için küçük grupların oluşturulmasını öngören ‘vatanı savunmak için gönüllüler’ adlı yeni konsepti de anlattı.

‘Rusya'dan iyi bir fiyata silah satın alıyoruz’

Burkina Faso’nun Rusya’dan ‘iyi bir fiyata’ silah satın aldığına dikkat çeken Kulibali, “İleride de bu yönde ilerlemeye çalışacağız. İyi bir fiyata ve mümkün olduğunca kullanabileceğimiz şekilde satış sonrası servis garantisi ile satın aldığımız teçhizat elimizde var” vurgusunu yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала