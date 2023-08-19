https://sputniknews.com.tr/20230819/burkina-faso-makamlari-ulkede-rus-askeri-ussu-kurmayi-planlamiyor-1074770672.html
Burkina Faso makamları, ülkede Rus askeri üssü kurmayı planlamıyor
Burkina Faso makamları, ülkede Rus askeri üssü kurmayı planlamıyor
Burkina Faso Savunma Bakanı Kassum Kulibali, ülke topraklarında bir Rus askeri üssü kurulmasının söz konusu olmadığını belirtti. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T23:18+0300
2023-08-19T23:18+0300
2023-08-19T23:31+0300
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Burkina Faso Savunma Bakanı Kulibali, Sputnik’e demecinde ülke topraklarında bir Rus askeri üssü kurulmasının söz konusu olmadığını, böyle bir adımın ülkedeki terörizm sorununu çözeceğini sanmadığını söyledi.İlgili soruyu yanıtlayan Kulibali, “Yabancı askerleri davet etmek veya üs kurmak söz konusu değil. Bunun (terörizm) sorununu çözebileceğini sanmıyorum. Bizim topraklarımızda gerçekte neler olduğunu kendimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.Burkina Faso’nun askeri harekatları bağımsız olarak yürütmek için gerekli kaynakları elde etmesi gerektiğini vurgulayan bakan, “Diğer askerlere bizim için ölmelerine izin vermemiz zor. Kendi mücadelemizi yürütebilmemiz için gerekli kaynakları elde etmemiz gerekiyor" dedi.Kulibali ayrıca yerli nüfustan teröristlerle mücadele için küçük grupların oluşturulmasını öngören ‘vatanı savunmak için gönüllüler’ adlı yeni konsepti de anlattı.‘Rusya'dan iyi bir fiyata silah satın alıyoruz’Burkina Faso’nun Rusya’dan ‘iyi bir fiyata’ silah satın aldığına dikkat çeken Kulibali, “İleride de bu yönde ilerlemeye çalışacağız. İyi bir fiyata ve mümkün olduğunca kullanabileceğimiz şekilde satış sonrası servis garantisi ile satın aldığımız teçhizat elimizde var” vurgusunu yaptı.
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burkina faso, rusya, askeri üs
burkina faso, rusya, askeri üs
Burkina Faso makamları, ülkede Rus askeri üssü kurmayı planlamıyor
23:18 19.08.2023 (güncellendi: 23:31 19.08.2023) Abone ol
Burkina Faso Savunma Bakanı Kassum Kulibali, ülke topraklarında bir Rus askeri üssü kurulmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Burkina Faso Savunma Bakanı Kulibali, Sputnik’e demecinde ülke topraklarında bir Rus askeri üssü kurulmasının söz konusu olmadığını, böyle bir adımın ülkedeki terörizm sorununu çözeceğini sanmadığını söyledi.
İlgili soruyu yanıtlayan Kulibali, “Yabancı askerleri davet etmek veya üs kurmak söz konusu değil. Bunun (terörizm) sorununu çözebileceğini sanmıyorum. Bizim topraklarımızda gerçekte neler olduğunu kendimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Burkina Faso’nun askeri harekatları bağımsız olarak yürütmek için gerekli kaynakları elde etmesi gerektiğini vurgulayan bakan, “Diğer askerlere bizim için ölmelerine izin vermemiz zor. Kendi mücadelemizi yürütebilmemiz için gerekli kaynakları elde etmemiz gerekiyor" dedi.
Kulibali ayrıca yerli nüfustan teröristlerle mücadele için küçük grupların oluşturulmasını öngören ‘vatanı savunmak için gönüllüler’ adlı yeni konsepti de anlattı.
‘Rusya'dan iyi bir fiyata silah satın alıyoruz’
Burkina Faso’nun Rusya’dan ‘iyi bir fiyata’ silah satın aldığına dikkat çeken Kulibali, “İleride de bu yönde ilerlemeye çalışacağız. İyi bir fiyata ve mümkün olduğunca kullanabileceğimiz şekilde satış sonrası servis garantisi ile satın aldığımız teçhizat elimizde var” vurgusunu yaptı.