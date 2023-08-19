https://sputniknews.com.tr/20230819/basaksehirde-film-sahnesi-gibi-catisma-1074766486.html

Başakşehir'de film sahnesi gibi çatışma

Başakşehir'de film sahnesi gibi çatışma

İstanbul Başakşehir’de aralarında husumet bulunan iki kişinin birbirine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T16:36+0300

2023-08-19T16:36+0300

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yaşam

video

istanbul

başakşehir

çatışma

güvenlik kamerası

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Film sahnelerini aratmayan olay geçtiğimiz günlerde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, akraba olan iki kişi gece saatlerinde alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartıştıktan sonra konuşmak için bir araya geldi. Aralarındaki problemi çözmek için buluşan şahıslardan biri, kendi oturduğu sitenin önündeki parkta bulunan bankta oturarak beklemeye başladı.Otomobiliyle olay yerine gelen diğer şahıs, aracından inmeden bekleyen kişiye silahla ateş etti. Yaralanan kişi de silahına sarılarak karşılık verdi.Mermilerden birinin isabet ettiği restoranın camı patlarken, husumetlisini yaralayan kişi olay yerinden hızla uzaklaştı.

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video, istanbul, başakşehir, çatışma, güvenlik kamerası, видео