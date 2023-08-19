https://sputniknews.com.tr/20230819/bakan-kacir-turkiye-guvenli-ve-esnek-bir-dijital-ekonomi-icin-g20-ulkeleriyle-calismaya-hazir-1074766574.html

Bakan Kacır: Türkiye güvenli ve esnek bir dijital ekonomi için G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır

Bakan Kacır: Türkiye güvenli ve esnek bir dijital ekonomi için G20 ülkeleriyle çalışmaya hazır

G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Türkiye, güvenli ve esnek bir dijital ekonomi oluşturmak için tüm G20... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T16:41+0300

2023-08-19T16:41+0300

2023-08-19T16:41+0300

mehmet fatih kacır

dünya

g20

hindistan

asya & pasifik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074766794_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_bb80d86c351db48db2b6741c9c41f6f6.jpg

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya Bakan Mehmet Fatih Kacır, Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda, Dijital Kamu Altyapısı, Dijital Ekonomide Güvenlik ve Dijital Beceriler başlıklı oturumlara katıldı.Kacır, toplantıda, Türkiye'nin dijital kamu altyapısı, dijital ekonomide güvenlik ve dijital beceriler alanlarındaki çalışmalarını anlattı.Türkiye'nin dijital kapsayıcılık adına 'Dijital Kamu Altyapısı'na önem verdiğini belirten Kacır, vizyonlarının kamu hizmetlerinin ülkenin her köşesine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.Kacır, e-Devlet'in bugüne kadar 990 kurumun 7 bini aşkın hizmetinin yaklaşık 64 milyon kullanıcıya ulaştırılmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, ayrıca e-Nabız uygulamasının bir diğer entegre hizmet olduğunu ve sağlık sektöründe ezber bozduğunu kaydetti. Kacır, e-Nabız'ın, tedavi konumundan bağımsız vatandaşların tıbbi bilgilerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine olanak tanıdığını bildirdi.Dijital güvenliğin tüm paydaşlar ve ülkeler için birincil öncelik olduğunu belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:Bakan Kacır, Türkiye'nin dijital beceriler alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile nitelikli insan kaynağının yaygınlaşması için toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduklarını belirtti.Ortaokul ve lise öğrencilerine erken dijital beceri eğitimi sağlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin olduğunu ifade eden Kacır, "Sektör Kampüste" programımız ile üniversite-sanayi işbirliğini sağlayarak üniversite çağından itibaren iş gücüne katılımı artırmak için dijital okuryazarlığı güçlendiriyoruz. Yapay zeka başta olmak üzere, algoritmik düşünme, robotik kodlama ve yazılım gibi dijital beceriler yoluyla istihdamı teşvik etmeye yönelik çeşitli eğitim programlarımız ve projelerimiz var. Sanayinin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek için mevcut iş gücüne model fabrikalar ve dijital dönüşüm merkezlerinde eğitim olanakları sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Kacır, Türkiye'den gelen teknoloji girişimlerinin temsilcileri ve katılımcı ülkelerin bakanlarıyla görüştü.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet fatih kacır, g20, hindistan, asya & pasifik