https://sputniknews.com.tr/20230819/antonov-abd-halkinin-ukraynaya-askeri-yardim-konusundaki-destegi-giderek-azaliyor-1074770582.html
Antonov: ABD halkının Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki desteği giderek azalıyor
Antonov: ABD halkının Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki desteği giderek azalıyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD halkının Washington tarafından Ukrayna'ya sunulan askeri yardıma olan desteğinin giderek azaldığını... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T23:04+0300
2023-08-19T23:04+0300
2023-08-19T23:04+0300
ukrayna krizi
anatoliy antonov
ukrayna krizi
abd
destek
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, "Bir hayli övülen Ukrayna ordusunun karşı saldırısının akamete uğraması ışığında, Kiev'e askeri yardım sunulması, sıradan ABD'liler arasındaki popülaritesini giderek yitiriyor. Fakat bu, kanlı macerayı hazırlayanları ve ona ilham verenleri durdurmuyor" açıklamasında bulundu.ABD'nin Kiev'e F-16 verme planlarını da eleştiren Antonov, "Ukrayna'ya nükleer silah taşıma kapasitesine sahip savaş uçaklarının tedariki, en ciddi sonuçların ortaya çıkması tehdidini oluşturuyor. Rusya, bu tür hasmane eylemlere kararlı bir askeri-teknik yanıt verecek" dedi.
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anatoliy antonov, ukrayna krizi, abd, destek
anatoliy antonov, ukrayna krizi, abd, destek
Antonov: ABD halkının Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki desteği giderek azalıyor
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD halkının Washington tarafından Ukrayna'ya sunulan askeri yardıma olan desteğinin giderek azaldığını vurguladı.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, "Bir hayli övülen Ukrayna ordusunun karşı saldırısının akamete uğraması ışığında, Kiev'e askeri yardım sunulması, sıradan ABD'liler arasındaki popülaritesini giderek yitiriyor. Fakat bu, kanlı macerayı hazırlayanları ve ona ilham verenleri durdurmuyor" açıklamasında bulundu.
ABD'nin Kiev'e F-16 verme planlarını da eleştiren Antonov, "Ukrayna'ya nükleer silah taşıma kapasitesine sahip savaş uçaklarının tedariki, en ciddi sonuçların ortaya çıkması tehdidini oluşturuyor. Rusya, bu tür hasmane eylemlere kararlı bir askeri-teknik yanıt verecek" dedi.