https://sputniknews.com.tr/20230819/antonov-abd-halkinin-ukraynaya-askeri-yardim-konusundaki-destegi-giderek-azaliyor-1074770582.html

Antonov: ABD halkının Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki desteği giderek azalıyor

Antonov: ABD halkının Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki desteği giderek azalıyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD halkının Washington tarafından Ukrayna'ya sunulan askeri yardıma olan desteğinin giderek azaldığını... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T23:04+0300

2023-08-19T23:04+0300

2023-08-19T23:04+0300

ukrayna krizi

anatoliy antonov

ukrayna krizi

abd

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/19/1067487459_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_b18dc0637d55deac5b4b5b5bb20b7f0c.jpg

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, "Bir hayli övülen Ukrayna ordusunun karşı saldırısının akamete uğraması ışığında, Kiev'e askeri yardım sunulması, sıradan ABD'liler arasındaki popülaritesini giderek yitiriyor. Fakat bu, kanlı macerayı hazırlayanları ve ona ilham verenleri durdurmuyor" açıklamasında bulundu.ABD'nin Kiev'e F-16 verme planlarını da eleştiren Antonov, "Ukrayna'ya nükleer silah taşıma kapasitesine sahip savaş uçaklarının tedariki, en ciddi sonuçların ortaya çıkması tehdidini oluşturuyor. Rusya, bu tür hasmane eylemlere kararlı bir askeri-teknik yanıt verecek" dedi.

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anatoliy antonov, ukrayna krizi, abd, destek