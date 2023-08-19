https://sputniknews.com.tr/20230819/al-hilalden-neymar-icin-gorkemli-toren-60-bin-taraftar-katildi-1074770250.html
Al Hilal'den Neymar için görkemli tören: 60 bin taraftar katıldı
Al Hilal'den Neymar için görkemli tören: 60 bin taraftar katıldı
Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Neymar için tanıtım töreni düzenledi. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T22:34+0300
2023-08-19T22:34+0300
2023-08-19T22:34+0300
spor
al hilal
neymar
tören
psg
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, görkemli törenle stadyumda taraftarlarla buluştu.Neymar, Al Hilal'in ikinci haftada Al Feiha'yı konuk ettiği karşılaşma öncesi King Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen törende taraftarların karşısına çıktı.Tribünleri tamamen dolduran yaklaşık 60 bin Al Hilal taraftarı, Neymar'ın sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Taraftarları selamlayan 31 yaşındaki futbolcu için ışık gösterileri yapıldı.Brezilyalı futbolcu, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon euro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor.
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al hilal, neymar, tören, psg
al hilal, neymar, tören, psg
Al Hilal'den Neymar için görkemli tören: 60 bin taraftar katıldı
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Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Neymar için tanıtım töreni düzenledi.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, görkemli törenle stadyumda taraftarlarla buluştu.
Neymar, Al Hilal'in ikinci haftada Al Feiha'yı konuk ettiği karşılaşma öncesi King Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen törende taraftarların karşısına çıktı.
Tribünleri tamamen dolduran yaklaşık 60 bin Al Hilal taraftarı, Neymar'ın sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Taraftarları selamlayan 31 yaşındaki futbolcu için ışık gösterileri yapıldı.
Brezilyalı futbolcu, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon euro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor.