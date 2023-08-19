https://sputniknews.com.tr/20230819/al-hilalden-neymar-icin-gorkemli-toren-60-bin-taraftar-katildi-1074770250.html

Al Hilal'den Neymar için görkemli tören: 60 bin taraftar katıldı

Al Hilal'den Neymar için görkemli tören: 60 bin taraftar katıldı

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Neymar için tanıtım töreni düzenledi. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T22:34+0300

2023-08-19T22:34+0300

2023-08-19T22:34+0300

spor

al hilal

neymar

tören

psg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074770093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_848180946bbff3ba7288408d579d2bc6.jpg

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, görkemli törenle stadyumda taraftarlarla buluştu.Neymar, Al Hilal'in ikinci haftada Al Feiha'yı konuk ettiği karşılaşma öncesi King Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen törende taraftarların karşısına çıktı.Tribünleri tamamen dolduran yaklaşık 60 bin Al Hilal taraftarı, Neymar'ın sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Taraftarları selamlayan 31 yaşındaki futbolcu için ışık gösterileri yapıldı.Brezilyalı futbolcu, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon euro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

al hilal, neymar, tören, psg