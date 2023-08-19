https://sputniknews.com.tr/20230819/40-derece-sicakta-karda-kayak-1074762305.html
40 derece sıcakta karda kayak
40 derece sıcakta karda kayak
Erzincan'da bir kayak hocası 3 bin 250 rakımda ağustos ayında kayak yaptı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T11:47+0300
2023-08-19T11:47+0300
2023-08-19T11:47+0300
yaşam
video
erzincan
kar
kayak
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Erzincan’da doğa tutkunu olan kayak hocası ağustos ayında çıktığı 3 bin 250 rakımda kayak yaparak serinlerdi.Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulunduğu Erzincan’da 12 ay boyunca erimeyen kar birikintisini kendine pist yapan kayak hocası Canser Atila bunaltıcı sıcaklıklarda kayak yaparak serinledi.
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40 derece sıcakta karda kayak
40 derece sıcakta karda kayak
2023-08-19T11:47+0300
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PT1M01S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, erzincan, kar, kayak, видео
video, erzincan, kar, kayak, видео
40 derece sıcakta karda kayak
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Erzincan'da bir kayak hocası 3 bin 250 rakımda ağustos ayında kayak yaptı.
Erzincan’da doğa tutkunu olan kayak hocası ağustos ayında çıktığı 3 bin 250 rakımda kayak yaparak serinlerdi.
Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulunduğu Erzincan’da 12 ay boyunca erimeyen kar birikintisini kendine pist yapan kayak hocası Canser Atila bunaltıcı sıcaklıklarda kayak yaparak serinledi.