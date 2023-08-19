https://sputniknews.com.tr/20230819/2023-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1074769314.html

2023-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T21:05+0300

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

son dakika

sonuç

türkiye

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ÖSYM, 2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

türkiye

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