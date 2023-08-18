https://sputniknews.com.tr/20230818/ukrayna-belarus-sinirindaki-savunmayi-guclendirme-karari-aldi-1074755861.html
Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmayı güçlendirme kararı aldı
Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmayı güçlendirme kararı aldı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Sergey Nayev, Belarus sınırındaki Volın Bölgesi’nin kuzeyine takviye güçler yerleştireceklerini... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T21:14+0300
2023-08-18T21:14+0300
2023-08-18T21:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
sergey nayev
belarus
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Nayev, sosyal medya paylaşımında, Volın Bölgesi’nde Belarus sınırını ziyaret ederek komutanlarla görüştüğünü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik bir dizi görev verdiğini anlattı.Nayev, “Askerlerle konuştum. Onlarla, durumu görüştüm. Durum kontrol altında, ama daha da kaliteli hale getirebiliriz. Onlar deneyimliler ve tehdit seviyesinin yükselmemesi için neler yapılması gerektiğini biliyorlar. Düşmanın ülkenin derinliğine geçmesine izin vermediler” diye yazdı.
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ukrayna, ukrayna krizi, sergey nayev, belarus
ukrayna, ukrayna krizi, sergey nayev, belarus
Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmayı güçlendirme kararı aldı
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Sergey Nayev, Belarus sınırındaki Volın Bölgesi’nin kuzeyine takviye güçler yerleştireceklerini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Nayev, sosyal medya paylaşımında, Volın Bölgesi’nde Belarus sınırını ziyaret ederek komutanlarla görüştüğünü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik bir dizi görev verdiğini anlattı.
Nayev, “Askerlerle konuştum. Onlarla, durumu görüştüm. Durum kontrol altında, ama daha da kaliteli hale getirebiliriz. Onlar deneyimliler ve tehdit seviyesinin yükselmemesi için neler yapılması gerektiğini biliyorlar. Düşmanın ülkenin derinliğine geçmesine izin vermediler” diye yazdı.