https://sputniknews.com.tr/20230818/ukrayna-belarus-sinirindaki-savunmayi-guclendirme-karari-aldi-1074755861.html

Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmayı güçlendirme kararı aldı

Ukrayna, Belarus sınırındaki savunmayı güçlendirme kararı aldı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Sergey Nayev, Belarus sınırındaki Volın Bölgesi’nin kuzeyine takviye güçler yerleştireceklerini... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T21:14+0300

2023-08-18T21:14+0300

2023-08-18T21:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

sergey nayev

belarus

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Nayev, sosyal medya paylaşımında, Volın Bölgesi’nde Belarus sınırını ziyaret ederek komutanlarla görüştüğünü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik bir dizi görev verdiğini anlattı.Nayev, “Askerlerle konuştum. Onlarla, durumu görüştüm. Durum kontrol altında, ama daha da kaliteli hale getirebiliriz. Onlar deneyimliler ve tehdit seviyesinin yükselmemesi için neler yapılması gerektiğini biliyorlar. Düşmanın ülkenin derinliğine geçmesine izin vermediler” diye yazdı.

ukrayna

belarus

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ukrayna, ukrayna krizi, sergey nayev, belarus