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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 yendi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 yendi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
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voleybol
spor
türkiye a milli kadın voleybol takımı
maç
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İsveç ile karşılaştı.Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç'i 25-22, 25-18, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında pazar günü saat 21.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, maç
voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, maç

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 yendi

19:32 18.08.2023 (güncellendi: 19:53 18.08.2023)
© AA / CEVA Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İsveç ile karşılaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İsveç ile karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AA / CEV
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İsveç ile karşılaştı.
Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç'i 25-22, 25-18, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında pazar günü saat 21.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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