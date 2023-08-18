https://sputniknews.com.tr/20230818/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-isveci-3-0-yendi-1074753854.html
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 yendi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 yendi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T19:32+0300
2023-08-18T19:32+0300
2023-08-18T19:53+0300
voleybol
spor
türkiye a milli kadın voleybol takımı
maç
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İsveç ile karşılaştı.Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç'i 25-22, 25-18, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında pazar günü saat 21.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, maç
voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı, maç
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 yendi
19:32 18.08.2023 (güncellendi: 19:53 18.08.2023) Abone ol
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda İsveç ile karşılaştı.
Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Türkiye, İsveç'i 25-22, 25-18, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında pazar günü saat 21.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.