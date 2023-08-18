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https://sputniknews.com.tr/20230818/trumpin-mar-a-lago-belgeleri-davasinda-gizli-kanitlar-icin-duzenlenecek-durusma-iptal-edildi-1074730953.html
Trump'ın Mar-a Lago belgeleri davasında, gizli kanıtlar için düzenlenecek duruşma iptal edildi
Trump'ın Mar-a Lago belgeleri davasında, gizli kanıtlar için düzenlenecek duruşma iptal edildi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlandığı davada Federal Yargıç Aileen M. Cannon, gizli kanıtları koruma kararıyla... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T01:18+0300
2023-08-18T01:20+0300
dünya
donald trump
florida
abd
abd
aileen m. cannon
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Trump aleyhine açılan Mar-a-Lago gizli belgeler davasına başkanlık eden Cannon, daha önce gizli kanıtlarla ilgili 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurduğu duruşmaya yönelik planların iptal edildiğini belirtti.Duyuruda, "Mahkeme kararında daha önce belirtilen 25 Ağustos 2023 tarihinde duruşma yapılmayacaktır" ifadesi yer aldı.ABD bölge yargıcının iptal duyurusunda, "güvenlikle ilgili konuları tartışmak için belirlenmiş bir yer ve zamanda" daha sonra halka kapalı bir duruşma düzenleneceği ifade edildi.Duruşmanın nerede ve ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.Yargıç Cannon, Trump, yardımcısı Walt Nauta ve Mar-a-Lago mülk yöneticisi Carlos De Oliveira'nın duruşmaya katılmak zorunda olmadığını kaydetti.Cannon, Trump'ın devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlandığı davada, yargılamanın başlayacağı duruşma tarihini 20 Mayıs 2024 olarak belirlemişti.Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgelerEski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
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donald trump, florida, abd, abd, aileen m. cannon

Trump'ın Mar-a Lago belgeleri davasında, gizli kanıtlar için düzenlenecek duruşma iptal edildi

01:18 18.08.2023 (güncellendi: 01:20 18.08.2023)
© AP Photo / Mary Altaffer Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlandığı davada Federal Yargıç Aileen M. Cannon, gizli kanıtları koruma kararıyla ilgili düzenleyeceği duruşmayı iptal ettiğini açıkladı.
Trump aleyhine açılan Mar-a-Lago gizli belgeler davasına başkanlık eden Cannon, daha önce gizli kanıtlarla ilgili 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurduğu duruşmaya yönelik planların iptal edildiğini belirtti.
Duyuruda, "Mahkeme kararında daha önce belirtilen 25 Ağustos 2023 tarihinde duruşma yapılmayacaktır" ifadesi yer aldı.
ABD bölge yargıcının iptal duyurusunda, "güvenlikle ilgili konuları tartışmak için belirlenmiş bir yer ve zamanda" daha sonra halka kapalı bir duruşma düzenleneceği ifade edildi.
Duruşmanın nerede ve ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Yargıç Cannon, Trump, yardımcısı Walt Nauta ve Mar-a-Lago mülk yöneticisi Carlos De Oliveira'nın duruşmaya katılmak zorunda olmadığını kaydetti.
Cannon, Trump'ın devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlandığı davada, yargılamanın başlayacağı duruşma tarihini 20 Mayıs 2024 olarak belirlemişti.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.
Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.
Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.
İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.
Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
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