https://sputniknews.com.tr/20230818/spkdan-13-kisiye-gecici-islem-yasagi-1074754856.html
SPK'dan 13 kişiye geçici işlem yasağı
SPK'dan 13 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T20:15+0300
2023-08-18T20:15+0300
2023-08-18T20:15+0300
ekonomi
sermaye piyasası kurulu (spk)
işlem
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SPK bültenine göre kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 13 isme yasak getirdi.Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 21 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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sermaye piyasası kurulu (spk), işlem
sermaye piyasası kurulu (spk), işlem
SPK'dan 13 kişiye geçici işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bültenine göre kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 13 isme yasak getirdi.
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 21 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.