https://sputniknews.com.tr/20230818/rusyadan-ukraynali-askerlere-silahinizi-kieve-cevirin-cagrisi-1074752909.html

Rusya’dan Ukraynalı askerlere ‘silahınızı Kiev’e çevirin’ çağrısı

Rusya’dan Ukraynalı askerlere ‘silahınızı Kiev’e çevirin’ çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı askerlere silahlarını Kiev rejimine karşı çevirme ve teslim olma çağrısında bulundu. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T18:29+0300

2023-08-18T18:29+0300

2023-08-18T18:29+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074686511_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_b2a456091272c7a5f3c5e709104b691e.jpg

Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Ülkelerini ele geçiren haydut cuntanın tüm suç doğasını anlayan Ukraynalı askerlere, silahlarını bu cuntaya karşı çevirmelerini veya askerlerimize teslim olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadesine yer verildi.Bu durumda, Ukraynalı askerlere layık oldukları insani muamelenin garanti edildiğini belirten Zaharova, suçlu Kiev rejiminin Rus şehir ve köylerine saldırılarına devam ederek NATO yapımı silah kullandığını kaydetti. Rus diplomat, Ukrayna ordusunun eylemleri yüzünden çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-uyarmisti-ukraynanin-attigi-patlamayan-misket-bombasinin-infilak-etmesi-sonucu-iki-isci-oldu-1074752035.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, asker