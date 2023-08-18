https://sputniknews.com.tr/20230818/rusyadan-ukraynali-askerlere-silahinizi-kieve-cevirin-cagrisi-1074752909.html
Rusya’dan Ukraynalı askerlere ‘silahınızı Kiev’e çevirin’ çağrısı
Rusya’dan Ukraynalı askerlere ‘silahınızı Kiev’e çevirin’ çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı askerlere silahlarını Kiev rejimine karşı çevirme ve teslim olma çağrısında bulundu. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T18:29+0300
2023-08-18T18:29+0300
2023-08-18T18:29+0300
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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Ülkelerini ele geçiren haydut cuntanın tüm suç doğasını anlayan Ukraynalı askerlere, silahlarını bu cuntaya karşı çevirmelerini veya askerlerimize teslim olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadesine yer verildi.Bu durumda, Ukraynalı askerlere layık oldukları insani muamelenin garanti edildiğini belirten Zaharova, suçlu Kiev rejiminin Rus şehir ve köylerine saldırılarına devam ederek NATO yapımı silah kullandığını kaydetti. Rus diplomat, Ukrayna ordusunun eylemleri yüzünden çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-uyarmisti-ukraynanin-attigi-patlamayan-misket-bombasinin-infilak-etmesi-sonucu-iki-isci-oldu-1074752035.html
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Rusya’dan Ukraynalı askerlere ‘silahınızı Kiev’e çevirin’ çağrısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı askerlere silahlarını Kiev rejimine karşı çevirme ve teslim olma çağrısında bulundu.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Ülkelerini ele geçiren haydut cuntanın tüm suç doğasını anlayan Ukraynalı askerlere, silahlarını bu cuntaya karşı çevirmelerini veya askerlerimize teslim olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadesine yer verildi.
Bu durumda, Ukraynalı askerlere layık oldukları insani muamelenin garanti edildiğini belirten Zaharova, suçlu Kiev rejiminin Rus şehir ve köylerine saldırılarına devam ederek NATO yapımı silah kullandığını kaydetti. Rus diplomat, Ukrayna ordusunun eylemleri yüzünden çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.