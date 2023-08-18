https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulunan-ukrayna-insansiz-deniz-araci-imha-edildi-1074731864.html
Rusya: Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna insansız deniz aracı imha edildi
Rusya: Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna insansız deniz aracı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu bildirerek... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T02:44+0300
2023-08-18T02:44+0300
2023-08-18T02:44+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
deniz
insansız deniz aracı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074731719_0:20:1802:1034_1920x0_80_0_0_4e9e240b625fb524b1ccfa180db05c63.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz’de Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığı belirtilerek, “Ukrayna ordusu, insansız deniz aracıyla Karadeniz’de Sivastopol’un 237 kilometre güneybatısında devriye gezen Rus savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu” ifadesi kullanıldı.Saldırının hedefine ulaşamadığına işaret edilen açıklamada, insansız deniz aracının, Karadeniz Filosu'na ait Rus devriye gemileri “Pıtlivıy” ve “Vasiliy Bıkov” tarafından açılan ateş sonucu imha edildiği belirtildi.Söz konusu saldırı, Rus Savunma Bakanlığı'nın, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sını düşürdüğünü duyurmasının ardından geldi. Yetkililer, bu olayın herhangi bir hasara veya can kaybına yol açmadığını belirtmişti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074731719_199:0:1603:1053_1920x0_80_0_0_c463b7d2d85e140aec97c960b95feff6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, deniz, insansız deniz aracı
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, deniz, insansız deniz aracı
Rusya: Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna insansız deniz aracı imha edildi
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu bildirerek, söz konusu aracın Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz’de Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığı belirtilerek, “Ukrayna ordusu, insansız deniz aracıyla Karadeniz’de Sivastopol’un 237 kilometre güneybatısında devriye gezen Rus savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu” ifadesi kullanıldı.
Saldırının hedefine ulaşamadığına işaret edilen açıklamada, insansız deniz aracının, Karadeniz Filosu'na ait Rus devriye gemileri “Pıtlivıy” ve “Vasiliy Bıkov” tarafından açılan ateş sonucu imha edildiği belirtildi.
Söz konusu saldırı, Rus Savunma Bakanlığı'nın, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sını düşürdüğünü duyurmasının ardından geldi. Yetkililer, bu olayın herhangi bir hasara veya can kaybına yol açmadığını belirtmişti.