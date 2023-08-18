https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-rus-gemilerine-saldiri-girisiminde-bulunan-ukrayna-insansiz-deniz-araci-imha-edildi-1074731864.html

Rusya: Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna insansız deniz aracı imha edildi

Rusya: Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunan Ukrayna insansız deniz aracı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu bildirerek... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T02:44+0300

2023-08-18T02:44+0300

2023-08-18T02:44+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

deniz

insansız deniz aracı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna insansız deniz aracı Karadeniz’de Rus gemilerine saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığı belirtilerek, “Ukrayna ordusu, insansız deniz aracıyla Karadeniz’de Sivastopol’un 237 kilometre güneybatısında devriye gezen Rus savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu” ifadesi kullanıldı.Saldırının hedefine ulaşamadığına işaret edilen açıklamada, insansız deniz aracının, Karadeniz Filosu'na ait Rus devriye gemileri “Pıtlivıy” ve “Vasiliy Bıkov” tarafından açılan ateş sonucu imha edildiği belirtildi.Söz konusu saldırı, Rus Savunma Bakanlığı'nın, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sını düşürdüğünü duyurmasının ardından geldi. Yetkililer, bu olayın herhangi bir hasara veya can kaybına yol açmadığını belirtmişti.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, deniz, insansız deniz aracı