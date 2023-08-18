https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-bazi-moldovali-yetkililerin-ulkeye-girisini-yasakladi-1074749499.html
Rusya'dan asimetrik tedbir: Bazı Moldovalı yetkililerin ülkeye girişi yasaklandı
Rusya'dan asimetrik tedbir: Bazı Moldovalı yetkililerin ülkeye girişi yasaklandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın ülkedeki Rus diplomat sayısını azaltma kararından dolayı Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii’i bakanlığa... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T17:01+0300
2023-08-18T17:01+0300
2023-08-18T17:01+0300
dünya
moldova
rusya dışişleri bakanlığı
kişinev
moskova
protesto
diplomat
büyükelçi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu hasımca adımın, zaten Moldova’nın eylemleri yüzünden derin kriz içinde olan Rusya-Moldova ilişkilerinin daha da bozulmasına yol açtığı vurgulandı” ifadesine yer verildi. Bakanlık, Rusya’ya girişi yasaklanan Moldovalı yetkililerin adlarını açıklamadı.Moldova, 26 Temmuz’da, Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği’nin 45 çalışanının sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Böylelikle Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği’nin çalışan sayısı 25’e düştü ve Moldova’nın Moskova Büyükelçiliği’ndeki çalışan sayısıyla eşitlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/lavrov-kuresel-onemdeki-kararlar-alinirken-her-ulkenin-gorusu-dikkate-alinmali-1074749216.html
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moldova, rusya dışişleri bakanlığı, kişinev, moskova, protesto, diplomat, büyükelçi
moldova, rusya dışişleri bakanlığı, kişinev, moskova, protesto, diplomat, büyükelçi
Rusya'dan asimetrik tedbir: Bazı Moldovalı yetkililerin ülkeye girişi yasaklandı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova’nın ülkedeki Rus diplomat sayısını azaltma kararından dolayı Moldova’nın Moskova Büyükelçisi Lilian Darii’i bakanlığa çağırarak kararlı protestosunu ifade etti ve asimetrik tedbir olarak bazı Moldovalı yetkililerin ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu hasımca adımın, zaten Moldova’nın eylemleri yüzünden derin kriz içinde olan Rusya-Moldova ilişkilerinin daha da bozulmasına yol açtığı vurgulandı” ifadesine yer verildi. Bakanlık, Rusya’ya girişi yasaklanan Moldovalı yetkililerin adlarını açıklamadı.
Moldova, 26 Temmuz’da, Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği’nin 45 çalışanının sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Böylelikle Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği’nin çalışan sayısı 25’e düştü ve Moldova’nın Moskova Büyükelçiliği’ndeki çalışan sayısıyla eşitlendi.