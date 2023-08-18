https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-54-ingiliz-vatandasa-ulkeye-giris-yasagini-getirdi-1074755951.html
Rusya, 54 İngiliz vatandaşa ülkeye giriş yasağını getirdi
Rusya, 54 İngiliz vatandaşa ülkeye giriş yasağını getirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında bürokratlar, BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı yöneticiler ve muhabirlerin de bulunduğu 54 İngiliz... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T21:37+0300
2023-08-18T21:37+0300
2023-08-18T21:37+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin agresif politikasına misilleme olarak 54 İngiliz vatandaşa ülkeye giriş yasağının getirildiğini belirtti.Ülkeye girişi yasaklanan kişiler listesine, Rusya’nın uluslararası spordan tecridi için lobicilik yaptığından dolayı Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat dahil silah tedarikinden dolayı Savunma Bakan Yardımcısı Annabelle Goldie ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama emri verilmesinden dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan dahil edildi.Kısıtlamanın kapsamına ayrıca Rusya hakkında yalan haberler yaptığı ve ilerlettiği için BBC, Guardian Media Group ve The Daily Telegraph yöneticileri ve muhabirleri alındı.Rus vatandaşlar ve Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Rus askerler hakkında bilgi toplayarak Ukrayna gizli servislerine ileten İngiliz özel askeri istihbarat şirketi Prevail Partners’un yöneticileri de ‘kara listeye’ dahil edildi.İngiliz PR ajansları olan Halkla İlişkiler Enstitüsü, Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, Halkla İlişkiler ve İletişim Birlikleri’nin temsilcilerine de Rusya’ya giriş yasağı getirildi.Bakanlık, İngiltere’nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar getirmeye devam etmesi durumunda listeyi genişletmeye devam edecekleri uyarısında bulundu.
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ingiltere, rusya, bbc, guardian, the guardian, ukrayna krizi, ukrayna
ingiltere, rusya, bbc, guardian, the guardian, ukrayna krizi, ukrayna
Rusya, 54 İngiliz vatandaşa ülkeye giriş yasağını getirdi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında bürokratlar, BBC, The Guardian ve The Daily Telegraph'tan bazı yöneticiler ve muhabirlerin de bulunduğu 54 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin agresif politikasına misilleme olarak 54 İngiliz vatandaşa ülkeye giriş yasağının getirildiğini belirtti.
Ülkeye girişi yasaklanan kişiler listesine, Rusya’nın uluslararası spordan tecridi için lobicilik yaptığından dolayı Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat dahil silah tedarikinden dolayı Savunma Bakan Yardımcısı Annabelle Goldie ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tutuklama emri verilmesinden dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan dahil edildi.
Kısıtlamanın kapsamına ayrıca Rusya hakkında yalan haberler yaptığı ve ilerlettiği için BBC, Guardian Media Group ve The Daily Telegraph yöneticileri ve muhabirleri alındı.
Rus vatandaşlar ve Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Rus askerler hakkında bilgi toplayarak Ukrayna gizli servislerine ileten İngiliz özel askeri istihbarat şirketi Prevail Partners’un yöneticileri de ‘kara listeye’ dahil edildi.
İngiliz PR ajansları olan Halkla İlişkiler Enstitüsü, Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, Halkla İlişkiler ve İletişim Birlikleri’nin temsilcilerine de Rusya’ya giriş yasağı getirildi.
Bakanlık, İngiltere’nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar getirmeye devam etmesi durumunda listeyi genişletmeye devam edecekleri uyarısında bulundu.