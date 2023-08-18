https://sputniknews.com.tr/20230818/prof-dr-ahmet-ercan-olasi-marmara-depremi-icin-tarih-verdi-1074734579.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan olası Marmara depremi için tarih verdi
Prof. Dr. Ahmet Ercan olası Marmara depremi için tarih verdi
Marmara bölgesinin halen 1999 yılındaki depremin yorgunluğunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olası... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T08:46+0300
2023-08-18T08:46+0300
2023-08-18T08:46+0300
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deprem
marmara bölgesi
marmara denizi
marmara depremi
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17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de başta Marmara Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye büyük bir kâbusa uyandı. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da büyük bir yıkıma yol açtı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.17 Ağustos'un yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Marmara halen 1999 M7,5'luk depreminin yorgunluğunda. Kuzey kolu kırması için gereken 6 milyarlık giga tonluk gücü toplamadan deprem yapamaz" dedi.Bir sosyal medya kullanıcısının Marmara'nın bu gücü toplamasının ne kadar zaman alacağına yönelik sorusuna da yanıt veren Ercan, "2045'den önce değil" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/felaketin-uzerinden-24-yil-gecti-prof-dr-sozbilir-kirilacak-fayi-isaret-ederek-10-ili-uyardi-1074709746.html
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deprem, marmara bölgesi, marmara denizi, marmara depremi
deprem, marmara bölgesi, marmara denizi, marmara depremi
Prof. Dr. Ahmet Ercan olası Marmara depremi için tarih verdi
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Marmara bölgesinin halen 1999 yılındaki depremin yorgunluğunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olası İstanbul depremi için tarih verdi.
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de başta Marmara Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye büyük bir kâbusa uyandı. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da büyük bir yıkıma yol açtı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.
17 Ağustos'un yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Marmara halen 1999 M7,5'luk depreminin yorgunluğunda. Kuzey kolu kırması için gereken 6 milyarlık giga tonluk gücü toplamadan deprem yapamaz" dedi.
Bir sosyal medya kullanıcısının Marmara'nın bu gücü toplamasının ne kadar zaman alacağına yönelik sorusuna da yanıt veren Ercan, "2045'den önce değil" yanıtını verdi.