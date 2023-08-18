https://sputniknews.com.tr/20230818/prof-dr-ahmet-ercan-olasi-marmara-depremi-icin-tarih-verdi-1074734579.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan olası Marmara depremi için tarih verdi

Prof. Dr. Ahmet Ercan olası Marmara depremi için tarih verdi

Marmara bölgesinin halen 1999 yılındaki depremin yorgunluğunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda olası... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T08:46+0300

2023-08-18T08:46+0300

2023-08-18T08:46+0300

türkiye

deprem

marmara bölgesi

marmara denizi

marmara depremi

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17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de başta Marmara Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye büyük bir kâbusa uyandı. 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da büyük bir yıkıma yol açtı. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.17 Ağustos'un yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Marmara halen 1999 M7,5'luk depreminin yorgunluğunda. Kuzey kolu kırması için gereken 6 milyarlık giga tonluk gücü toplamadan deprem yapamaz" dedi.Bir sosyal medya kullanıcısının Marmara'nın bu gücü toplamasının ne kadar zaman alacağına yönelik sorusuna da yanıt veren Ercan, "2045'den önce değil" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230817/felaketin-uzerinden-24-yil-gecti-prof-dr-sozbilir-kirilacak-fayi-isaret-ederek-10-ili-uyardi-1074709746.html

türkiye

marmara bölgesi

marmara denizi

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deprem, marmara bölgesi, marmara denizi, marmara depremi