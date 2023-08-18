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Ortadoğu’da 'normalleşme rüzgarı': 7 yıl aradan sonra ilk kez İranlı bakan, Suudi Prens ile görüştü
Ortadoğu’da 'normalleşme rüzgarı': 7 yıl aradan sonra ilk kez İranlı bakan, Suudi Prens ile görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T17:42+0300
2023-08-18T17:42+0300
suudi arabistan
iran
normalleşme
diplomatik ilişki
ortadoğu
cidde
ibrahim reisi
kral selman
abdulaziz bin selman
dünya
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.Suudi Arabistan’ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, ülkesini ziyaret eden İranlı Bakan Abdullahiyan ile Cidde'de bir araya geldi. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ikili ilişkileri değerlendiren Bin Selman ve Abdullahiyan, ülkeleri arasındaki olası işbirliği fırsatlarını ve ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.Görüşmeyle ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Abdullahiyan, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ile Cidde’de yaptığı görüşmeyi, “komşuluk politikasına dayalı, doğrudan, samimi ve verimli” olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, görüşmenin 90 dakika sürdüğünü belirterek, “İki ülke liderlerinin iradesiyle her alanda istikrarlı ikili ilişkiler vurgulandı. Bölgede ‘herkes için güvenlik ve kalkınma’ konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullandı.Reisi'ye resmi ziyaretResmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giden Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile de dün görüşmüştü.Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz bin Selman’ın resmi daveti üzerine uygun bir zamanda Riyad’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.Suudi Bakan Bin Ferhan ise İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmesinin, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlatma amacıyla atılan ve iki ülke tarihi için çok önemli olan adımların devamı niteliğinde olduğuna dikkati çekmişti.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ziyaretiyle 7 yıl aradan sonra ilk kez İranlı bir Bakan Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirmiş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230718/turkiye-ve-suudi-arabistan-arasinda-yatirim-savunma-enerji-iletisim-alaninda-anlasmalar-imzalandi-1073639603.html
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suudi arabistan, iran, normalleşme, diplomatik ilişki, ortadoğu, cidde, ibrahim reisi, kral selman, abdulaziz bin selman, hüseyin emir abdullahiyan
suudi arabistan, iran, normalleşme, diplomatik ilişki, ortadoğu, cidde, ibrahim reisi, kral selman, abdulaziz bin selman, hüseyin emir abdullahiyan

Ortadoğu’da 'normalleşme rüzgarı': 7 yıl aradan sonra ilk kez İranlı bakan, Suudi Prens ile görüştü

17:42 18.08.2023
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/HandoutSuudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AA / İran Dışişleri Bakanlığı/Handout
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.
Suudi Arabistan’ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, ülkesini ziyaret eden İranlı Bakan Abdullahiyan ile Cidde'de bir araya geldi. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ikili ilişkileri değerlendiren Bin Selman ve Abdullahiyan, ülkeleri arasındaki olası işbirliği fırsatlarını ve ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.
Görüşmeyle ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Abdullahiyan, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ile Cidde’de yaptığı görüşmeyi, “komşuluk politikasına dayalı, doğrudan, samimi ve verimli” olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, görüşmenin 90 dakika sürdüğünü belirterek, “İki ülke liderlerinin iradesiyle her alanda istikrarlı ikili ilişkiler vurgulandı. Bölgede ‘herkes için güvenlik ve kalkınma’ konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullandı.

Reisi'ye resmi ziyaret

Resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giden Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile de dün görüşmüştü.
Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz bin Selman’ın resmi daveti üzerine uygun bir zamanda Riyad’ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Suudi Bakan Bin Ferhan ise İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmesinin, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlatma amacıyla atılan ve iki ülke tarihi için çok önemli olan adımların devamı niteliğinde olduğuna dikkati çekmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ziyaretiyle 7 yıl aradan sonra ilk kez İranlı bir Bakan Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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