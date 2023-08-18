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https://sputniknews.com.tr/20230818/nihat-hatipoglu-hastaneye-kaldirildi-1074756545.html
Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T22:10+0300
2023-08-18T22:19+0300
türkiye
nihat hatipoğlu
hastane
tansiyon
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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi.Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamlayan Hatipoğlu, 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Hatipoğlu, aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu.Nihat Hatipoğlu, 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yapan Hatipoğlu, şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Nihat Hatipoğlu'nun ilk Tv programı Kanal A’da yayınlandı.2005-2010 seneleri arasında Ramazan ayı süresince Star TV’de İftar ve Sahur programlarını sundu.
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nihat hatipoğlu, hastane, tansiyon
nihat hatipoğlu, hastane, tansiyon

Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

22:10 18.08.2023 (güncellendi: 22:19 18.08.2023)
© Fotoğraf : TwitterNihat Hatipoğlu
Nihat Hatipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© Fotoğraf : Twitter
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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" denildi.
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.
Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi.
Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamlayan Hatipoğlu, 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Hatipoğlu, aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu.
Nihat Hatipoğlu, 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yapan Hatipoğlu, şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Nihat Hatipoğlu'nun ilk Tv programı Kanal A’da yayınlandı.

2005-2010 seneleri arasında Ramazan ayı süresince Star TV’de İftar ve Sahur programlarını sundu.

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