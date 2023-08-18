https://sputniknews.com.tr/20230818/nihat-hatipoglu-hastaneye-kaldirildi-1074756545.html

Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T22:10+0300

2023-08-18T22:10+0300

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türkiye

nihat hatipoğlu

hastane

tansiyon

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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi.Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamlayan Hatipoğlu, 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Hatipoğlu, aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör oldu.Nihat Hatipoğlu, 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yapan Hatipoğlu, şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Nihat Hatipoğlu'nun ilk Tv programı Kanal A’da yayınlandı.2005-2010 seneleri arasında Ramazan ayı süresince Star TV’de İftar ve Sahur programlarını sundu.

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