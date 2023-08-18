https://sputniknews.com.tr/20230818/macaristan-ukraynadan-gecen-rus-gazin-tumu-turkakima-yonlendirilsin-1074757771.html
Macaristan: Ukrayna’dan geçen Rus gazın tümü TürkAkım’a yönlendirilsin
Macaristan: Ukrayna’dan geçen Rus gazın tümü TürkAkım’a yönlendirilsin
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giren Rus doğalgazının tümünün TürkAkımı’na yönlendirilebileceğini belirtti. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T23:42+0300
2023-08-18T23:42+0300
2023-08-18T23:42+0300
ukrayna krizi
macaristan
peter szijjarto
ukrayna
ukrayna krizi
türkakım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073184215_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_b2cd17baad3423365b38fbd5be36c67e.jpg
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, “Macaristan, çeşitlendirme çabalarının sadece kaynaklarla ilgili değil, rotalarla da ilgili olmasını sağlamak için zamanında önlemler aldı” ifadesini kullandı.“TürkAkım doğal gaz boru hattının olması çok önemli” diyen Szijjarto, “Çünkü Macaristan'a giden kapasitesi 8.5 milyar metreküp ve Rusya’dan uzun vadeli sözleşmeyle gelen gazın tamamını kapsayabiliyor” diye ekledi.
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073184215_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_2a2b74b6a5228d66d38a35fdd1d0b6b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, peter szijjarto, ukrayna, ukrayna krizi, türkakım
macaristan, peter szijjarto, ukrayna, ukrayna krizi, türkakım
Macaristan: Ukrayna’dan geçen Rus gazın tümü TürkAkım’a yönlendirilsin
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giren Rus doğalgazının tümünün TürkAkımı’na yönlendirilebileceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, “Macaristan, çeşitlendirme çabalarının sadece kaynaklarla ilgili değil, rotalarla da ilgili olmasını sağlamak için zamanında önlemler aldı” ifadesini kullandı.
“TürkAkım doğal gaz boru hattının olması çok önemli” diyen Szijjarto, “Çünkü Macaristan'a giden kapasitesi 8.5 milyar metreküp ve Rusya’dan uzun vadeli sözleşmeyle gelen gazın tamamını kapsayabiliyor” diye ekledi.