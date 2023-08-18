https://sputniknews.com.tr/20230818/macaristan-ukraynadan-gecen-rus-gazin-tumu-turkakima-yonlendirilsin-1074757771.html

Macaristan: Ukrayna’dan geçen Rus gazın tümü TürkAkım’a yönlendirilsin

Macaristan: Ukrayna’dan geçen Rus gazın tümü TürkAkım’a yönlendirilsin

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giren Rus doğalgazının tümünün TürkAkımı’na yönlendirilebileceğini belirtti. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T23:42+0300

2023-08-18T23:42+0300

2023-08-18T23:42+0300

ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

ukrayna

ukrayna krizi

türkakım

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü basın toplantısında, “Macaristan, çeşitlendirme çabalarının sadece kaynaklarla ilgili değil, rotalarla da ilgili olmasını sağlamak için zamanında önlemler aldı” ifadesini kullandı.“TürkAkım doğal gaz boru hattının olması çok önemli” diyen Szijjarto, “Çünkü Macaristan'a giden kapasitesi 8.5 milyar metreküp ve Rusya’dan uzun vadeli sözleşmeyle gelen gazın tamamını kapsayabiliyor” diye ekledi.

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